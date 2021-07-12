شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد زيت الزيتون على الصحة.. معلقتين يوميا تحميك من أمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زيت الزيتون هو مفتاح أساسى فى أى نظام غذائى صحى ليكون قادر على حمايتك من العديد من الأمراض المزمنة، نظرًا لاحتوائه على دهون أحادية غير مشبعة ، لذا فهو يعد أبرز العلاجات التي تحميك من أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسكتة الدماغية والسرطان، بجانب أنه يقاوم ويمنع العديد من الأمراض والاضطرابات، كما يساعد الجسم على امتصاص أفضل العناصر الغذائية من المكونات الصحية مثل الخضار والفواكة.

وطبقا لتقرير نشر في موقع اكسبريس، فوائد زيت الزيتون على صحتك1.تحسين مرونة الشرايين

يمكن أن يؤدي استهلاك زيت الزيتون البكر إلى جعل الشرايين أكثر صحة ومرونة، لتسهم في تدفق الدم عبر الجسم، وبالتالي تمنع ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين .

2. خفض مستويات الكوليسترول السئ

يحتوي زيت الزيتون على مادة البوليفينول التي تساعد في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الضار في مستويات صحية، كما يحتوى على الدهون الجيدة ويقلل من خطر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم

3. الوقاية من السكتات الدماغية

لأنه يعمل على خفض مستوى الكوليسترول ويمنع أكسدة البروتين الدهني الذى يعد السبب الرئيسي لتسمك الأوعية الدموية وقد يؤدي ذلك إلى العديد من المشكلات مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية، لذا عليك تناول ملعقتين من زيت الزيتون يوميا للوقاية من تلك الأمراض.





4.الحفاظ على الأوعية الدموية لكبار السن

أكدت دراسة سابقة أن كبار السن الذين يستهلكون أنظمة غذائية غنية بزيت الزيتون الذي يحتوي على حمض الأوليك البلازمي، لم يصابوا بأمراض الأوعية الدموية وساهم ذلك في تدفق الدم .

5. خفض مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية عند النساء

أثبتت دراسة في إيطاليا أن استهلاك زيت الزيتون البكر الممتاز مع الخضار والفواكه الصحية الأخرى يمكن أن يقلل من معدلات الإصابة بأمراض القلب التاجية لدى النساء.





6. منع النوبات القلبية عند الرجال

وفقا لدراسة سابقة ذكرت أن زيت الزيتون البكر الممتاز يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 82 ٪ لدى الرجال الذين يستهلكون 2 أوقية من زيت الزيتون البكر الممتاز مقارنة بغيرهم الذين لم يتناولوا زيت الزيتون.

7.حماية خلايا الدم الحمراء

يحتوى زيت الزيتون على عنصر بوليفينول والذي يمكنه حماية خلايا الدم الحمراء من الأكسدة

8.تحسين الذاكرة

أظهرت بعض الأبحاث أن زيت الزيتون يمكن أن يمنع تلف خلايا الدماغ وربما يحسن وظيفة العصب العصبي في الدماغ وخاصة الذاكرة.