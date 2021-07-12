شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق فعالة لتحسين حالتك المزاجية.. اشرب شاى أخضر وقهوة سوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الشعور بالتوتر المؤقت أمرًا صحيًا ولكن أن يتحول إلى حالة مرضية مستمرة على المدى الطويل يمكن أن يضر بصحتنا، إذا كنت تعاني من الإجهاد لفترة من الوقت، فهناك العديد من الحيل التي يمكنك اتباعها للتغلب على هذا الضغط المؤقت، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

فيما يلى.. 5 طرق بسيطة للتغلب على التوتر والإجهاد والتعامل مع الضغوط: 1- زيادة هرمون السعادة

يمكننا تحسين مزاجنا من خلال رفع مستوى هرمون السعادة، عن طريق تناول الأطعمة الغنية بالسيروتونين والتريبتوفان المتوفرة في الكربوهيدرات الصحية، حيث تساعد الأطعمة مثل الموز والشوكولاتة الداكنة والسبانخ وبذور عباد الشمس وبذور اليقطين في تحسين المزاج.



القهوة السوداء

2- شرب القهوة السوداء

تظهر الأبحاث أيضًا أن شرب القهوة السوداء يمكن أن تساعد في تحسين مزاجنا، مع العلم أن الإفراط بتناولها أيضًا يمكن أن يسبب الاكتئاب ويمكن أن يؤدي أيضًا إلى الجفاف، لذلك يوصى بتناول 4 أكواب فقط من القهوة السوداء في اليوم، بينما تقول القاعدة أنه لكل فنجان من القهوة السوداء يجب شرب كوبين من الماء.

3- تناول المزيد من الفواكه والخضروات

يساعد تناول الفاكهة والخضروات في تطوير خلايا جديدة في المخ، حيث تحتوى على مركب يُعزز هرمونات السعادة بالجسم، ويمكن أن تساعد الأطعمة النباتية مثل التفاح والتوت والبصل والخضروات الورقية والجوز وبذور الشيا والطماطم في تحسين مزاجنا.

4- تناول الشاي الأخضر

إذا كنت ترغب في تحسين حالتك المزاجية، تناول الشاي الأخضر لاحتوائه على مركب مضاد للأكسدة الذى يساعد في تحسين مزاجنا، كما أن له العديد من الفوائد الصحية الأخرى مثل إنقاص الوزن وتقليل مستويات الكوليسترول في الدم الذي يمكن أن يحدث نتيجة الشعور بالاكتئاب وتناول المزيد من الطعام.

5- الأعشاب

هناك بعض الأعشاب المتوفرة في مطبخنا والتي يمكن أن تساعدنا في تحسين المزاج، مثل القرنفل والقرفة وجوزة الطيب، حيث يساعد إضافة جوزة الطيب إلى الحليب وتناوله قبل النوم في الشعور بالاسترخاء وتخفيف التوتر، كما يمكن إضافة تلك التوابل إلى الطعام لتحقيق نفس الغرض.