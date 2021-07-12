شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: 3 أسباب لارتفاع نسبة سكري الدم في الصباح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح د. ناصر الجهني، استشاري الغدد الصم والهرمونات والسكري، أهم أسباب ارتفاع نسبة السكر في الدم في الصباح.
جاء ذلك رداً من الجهني على سؤال مغرد استفسر بشأن سبب ارتفاع مستوى السكر في الصباح رغم اعتداله في ساعات الليل، موضحاً أنه يتناول الفاكهة قبل النوم، وهل لذلك تأثير على السكري؟.
ورد الجهني بقوله: “إذا كان لديك السكري من النمط الأول وتستخدم حقن الانسولين، قم بقياس السكر بعد ساعتين من تناول الفاكهة وعند الساعة 4 فجراً”.
وأضاف د. ناصر الجهني، أن من أهم أسباب ارتفاع سكري الدم في الصباح ما يلي:
• الفواكهة حيث تحتوي على سكر الفاكهة وقد ترفع السكر.
• ربما تحتاج زيادة الإنسولين القاعدي.
• مراجعة معامل الكارب.
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري: 3 أسباب لارتفاع نسبة سكري الدم في الصباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.