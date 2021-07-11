كورونا يتوغل بالمغرب.. 1057 حالة خلال يوم واحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت المملكة المغربية حصيلة ثقيلة من الإصابات اليومية لفيروس كورونا، بـ1057 حالة إيجابية جديدة.

وبهذا العدد، تستمر المملكة في تسجيل تصاعد مستمر للحالات الإيجابية منذ عدة أيام، رغم تحذيرات وزارة الصحة من انتكاسة وبائية.



وفي هذا الصدد، كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة المغربية أن عدد الحالات النشطة الحاملة لفيروس كورونا، ارتفع إلى 8267 حالة.

في المقابل، سجلت المملكة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9 وفيات ليبلغ إجمالي من قضوا نحبهم بسبب الفيروس 9.369 منذ بداية الجائحة.

وبلغ إجمالي الحالات الخطيرة المُصابة بفيروس كورونا ما مجموعه 307 حالات، بعد تسجيل 49 حالة خطرة جديدة خلال الفترة ذاته.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن 154 حالة توجد تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي، و13 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وعلى صعيد الحملة الوطنية للتلقيح، بلغ عدد السكان الذين تلقوا جرعتين متتاليتين من التطعيم المضاد لكورونا، ما مجموعه 9.221.657 شخصاً.

أما الذين تلقوا جُرعتهم الأولى، وينتظرون مرور الفترة الموصى بها طبياً للحصول على الجرعة الثانية، بلغ عددهم 1.136.561، فرداً.