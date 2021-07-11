بالأرقام.. ليبيا تسجل رقماً قياسياً بإصابات كورونا

محمد الفلاح - الأحد 11 يوليه 2021

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا عن تسجيل رقم قياسي جديد للإصابات بفيروس كورونا بعد تسجيل 2854 إصابة جديدة بالفيروس اليوم الأحد، من بينها 1776 حالة إصابة جديدة، و 1078 حالة مخالطة لمصابين سابقين.



وأفاد المركز، في بيان عبر صفحته بموقع "فيسبوك" اليوم، بأن معدل الإصابات وصل إلى 38.2 % من مجموع التحاليل التي أجريت، والتي وصلت اليوم إلى 7458 فحصا.

وأكد المركز تماثل 376 حالة للشفاء، ووفاة 8 أشخاص نتيجة الإصابة بالمرض.

وبحسب إحصائيات المركز، فقد وصل المجموع التراكمي للإصابات إلى 204 آلاف و90 إصابة منذ دخول المرض إلى ليبيا في مارس (آذار) من العام الماضي، في حين وصل مجموع الوفيات إلى 3240.

وبلغت حالات التعافي 189 ألفا و860، فيما وصل عدد الذين تلقوا تطعيمات ضد الفيروس إلى 425 ألفا و119.

وكانت السلطات الليبية قد أعلنت الخميس الماضي عن إغلاق المنافذ البرية والجوية مع الجمهورية التونسية التي تشهد زيادة طردية في حالات الإصابة والوفاة نتيجة الفيروس، فيما أعلنت بعض البلديات الليبية عن إجراءات طوارئ شملت إغلاق بعض المحلات التجارية، وإيقاف المحافل الثقافية، وكذلك إغلاق صالات الأفراح وبعض المقاهي.