السعودية تتيح الجرعة الثانية من لقاح كورونا لكل الأعمار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة السعودية إتاحة تقديم الجرعة الثانية من لقاح كورونا للذين تلقوا الجرعة الأولى وذلك لكل الأعمار ابتداء من الأحد.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، خلال مؤتمر صحفي عقده, الأحد، إن اللقاح الجديد "موديرنا" المعتمد مؤخراً من اللقاحات التي مرت بالعديد من الأبحاث من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء, محذراً من نقل الشائعات حول اللقاحات والانسياق وراءها.

ولفت النظر إلى أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تقترب من 20 مليوناً, حيث وصلت إلى 19614937 جرعة معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة كافة التي يتجاوز عددها 587 مركزاً, ومن المتوقع أن يزداد حجم الإقبال على المراكز خلال الأيام المقبلة.

كانت وزارة الصحة السعودية أعلنت منتصف أبريل/نيسان الماضي تأجيل إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح لمن تلقى الجرعة الأولى، وذلك لإتاحة المجال أمام تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين والمقيمين في المملكة.