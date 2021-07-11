لطلاب الثانوية العامة.. 7 أسباب وراء حرقان العين والحكة أثناء المذاكرة

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القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من الطلاب خلال فترة الامتحانات من آلام شديدة بالعين من كثرة التركيز خلال فترة الامتحانات خاصة مرحلة الثانوية العامة، ويعانون من أعراض الدموع والحرقة فى العين كما تزداد حكة العين مع هذا الحرقان، وذكر موقع "health line" الطبى أن الدموع والحرقان أسبابها كثيرة وليس لهما علاقة بإجراء عمليات جراحية، ولا بد من استشارة الطبيب المختص للكشف ومعرفة السبب، موضحا أن هذه الأعراض من الممكن أن تكون لأسباب عدسدة نتعرف عليها فى هذا التقرير.

لطلاب الثانوية العامة .. تعرف على أسباب حرقان العين والحكة أثناء المذاكرة

1 زيادة تركيز العين دون راحة فى القراءة والكتابة أثناء المذاكرة .

2 جفاف فى العينين بعد التركيز المستمر دون راحة .

3 التهابات فى الملتحمة.

4 التهابات القرنية.

5 مشاكل متعلقة بالتهاب فى الجفون.

6 ملامسة العين المباشرة لمواد كيميائية .

7 الإصابة بالعدوى الفطرية أو البكتيرية أو الفيروسية، والتعرض لهواء ملوث، كوجود الغبار أو دخان السجائر.

وأضاف التقرير الطبى المنشور على الموقع، أن علاج حرقة العين يختلف باختلاف المسبب، ومنها إذا كان بسبب المذاكرة والتركيز الشديد فى الدراسة فهنا لابد من وضع العين تحت الراحة لمدة 10 دقائق على الاقل كل فترة وغلقها وغسلها بالماء الفاتر، أما بعض أنواع العدوى يتم استخدام المضادات الحيوية المناسبة أو بعض أنواع المراهم الستيرويدية، أو كان ناتجا عن التحسس فيمكن استخدام مضادات الهيستامين، موضحا أن الغلاف الدمعى هو الذى يغطى سطح القرنية من الخارج، ويجب أن يكون سليما من أجل حماية العين وللمساعدة فى رؤية مثالية، حيث يتكون من ثلاثة طبقات مرتبة من الداخل للخارج:

1 -الطبقة المخاطية 30-40%: وتنتج من خلايا جوبلت فى الملتحمة، وهى تساهم فى نشر والحفاظ على الطبقة المائية على سطح القرنية الذى لا يحب الماء.

2 الطبقة المائية 60%: وسمكها من 7 إلى 10 ميكرو متر، وهى تنتج عن طريق الغدة الدمعية الرئيسية والغدد الملاحقة، وتتكون من الماء بنسبة 98% مع بعض العناصر الأخرى، وهذه الطبقة تساهم فى منع أى عدوى بكتيرية بالإضافة إلى خصائص ترطيبية وتلطيفية للقرنية.

3- الطبقة الزيتية: سمكها من 2.0 إلى 1 ميكرومتر، وتنتج من غدد مايبوميان فى الجفون، وتتجدد مع كل غمزة للعين، وهذه الطبقة تساهم فى منع تبخر الدموع ومنع نزولها على حرف الجفن، وتساهم فى عمل صفاء الرؤية.