شكرا لقرائتكم خبر عن 5 طرق طبيعية لعلاج النحافة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مشكلة نقص الوزن أو "النحافة" قد تكون ضارة بصحتك مثل السمنة، فإذا كنت تعاني من النحافة، يجب عليك الحصول على كمية متوازنة من كتلة العضلات والدهون تحت الجلد بدلاً من الكثير من دهون البطن غير الصحية، لذلك، من الضروري للغاية تناول الأطعمة الصحية والعيش بأسلوب حياة صحي بشكل عام ، فى السطور القادمة نوضح الطرق البسيطة لاكتساب الوزن بسرعة وبالطريقة الصحية لعلاج النحافة، وفقا لما نشره موقع " healthline".

5 طرق طبيعية لعلاج النحافةتناول سعرات حرارية أكثر مما يحرقه جسمك

أهم شيء يمكنك القيام به لزيادة الوزن هو خلق فائض من السعرات الحرارية، مما يعني أنك تأكل سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه جسمك، إذا كنت ترغب في زيادة الوزن ببطء وثبات، فاستهدف 300-500 سعر حراري أكثر مما تحرقه كل يوم، إذا كنت ترغب في زيادة الوزن بسرعة، فاستهدف الحصول على 700-1000 سعرة حرارية.

تناول الكثير من البروتين

البروتين هو أهم عنصر غذائي لاكتساب وزن صحي، تتكون العضلات من البروتين وبدونها قد تتحول معظم السعرات الحرارية الزائدة إلى دهون في الجسم، وتشمل الأطعمة الغنية بالبروتين اللحوم والأسماك والبيض والعديد من منتجات الألبان والبقوليات والمكسرات وغيرها، يمكن أن تكون مكملات البروتين مفيدة أيضًا إذا كنت تكافح للحصول على ما يكفي من البروتين في نظامك الغذائي.

تناول الكربوهيدرات والدهون

تناول الكثير من الأطعمة عالية الكربوهيدرات والدهون إذا كانت زيادة الوزن أولوية بالنسبة لك، من الأفضل تناول الكثير من البروتين والدهون والكربوهيدرات في كل وجبة، كما أن الصوم المتقطع فكرة سيئة، فهو مفيد لفقدان الوزن وتحسين الصحة ولكن يمكن أن يجعل تناول سعرات حرارية كافية لزيادة الوزن أكثر صعوبة، تأكد من تناول ثلاث وجبات على الأقل يوميًا وحاول إضافة وجبات خفيفة كثيفة الطاقة كلما أمكن ذلك.

تناول الأطعمة التى تمنح جسمك الطاقة

تناول الأطعمة التي تحتوي على العديد من السعرات الحرارية

-المكسرات: اللوز ، الجوز ، الفول السوداني

-الفاكهة المجففة: الزبيب ، التمر ، الخوخ وغيرها.

-منتجات الألبان عالية الدسم: حليب كامل الدسم ، زبادي كامل الدسم ، جبن ، كريمة.

-الدهون والزيوت: زيت الزيتون البكر الممتاز وزيت الأفوكادو.

-الحبوب: الحبوب الكاملة مثل الشوفان والأرز البني.

-اللحوم: الدجاج ، ولحم البقر ولحم الضأن

نصائح لاكتساب الوزن وعلاج النحافة

لا تشرب الماء قبل الوجبات، هذا يمكن أن يملأ معدتك ويجعل من الصعب الحصول على سعرات حرارية كافية.

كثرة الأكل، تناول وجبة إضافية أو وجبة خفيفة كلما استطعت.

يعد شرب الحليب كامل الدسم طريقة بسيطة للحصول على المزيد من البروتين والسعرات الحرارية عالية الجودة.

استخدم أطباق أكبر إذا كنت تحاول الحصول على سعرات حرارية أكثر ، لأن الأطباق الأصغر تجعل الناس يأكلون أقل تلقائيًا.

أضف الكريمة إلى قهوتك، هذه طريقة بسيطة لإضافة المزيد من السعرات الحرارية.

النوم بشكل صحيح مهم جدًا لنمو العضلات.

تناول البروتين أولاً والخضروات أخيرًا.