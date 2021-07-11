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القاهرة - سامية سيد - ريجيم مرضى السكر من أهم الأشياء الصحية التي يجب اتباعها لمرضى السكر، حيث يساعدك النظام الغذائي الصحيح على التحكم في نسبة السكر في الدم والتحكم في وزنك والشعور بالتحسن، وقد تمنحك العديد من خطط الريجيم المشهورة والشائعة خريطة الطريق للقيام بذلك، في هذا التقرير نتعرف على أنواع ريجيم تناسب مرضى السكر، وفقاً لموقع "webmd".

ريجيم مرضى السكر لإنقاص الوزن وخفض السكر في الدم

ابدأ بأساسيات الريجيم

انتبه لأحجام الوجبات والسعرات الحرارية التي تتناولها، وقلل من الأطعمة المقلية والحلويات والمشروبات السكرية وأي أطعمة مالحة، ركز بدلاً من ذلك على الكثير من الخضار، مع الحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، والفواكه، والدهون الصحية.

قد تحتاج إلى تناول الطعام كل بضع ساعات للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

خفض نسبة الكربوهيدرات

لست مضطرًا للتخلي عن الكربوهيدرات تماماً من نظامك الغذائى لأنك مصاب بداء السكري، لكن يمكنك تقليلها فقط، وأكد الخبراء أن الحميات الغذائية منخفضة الكربوهيدرات لمرض السكري يجب أن تكون الخطوة الأولى في إدارة المرض ، لأنها يمكن أن "تقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم".

حمية البحر الأبيض المتوسط

يستخدم هذا النظام الغذائي الصحي للقلب الكثير من الفواكه والخضروات بالإضافة إلى الأسماك والدجاج والمكسرات وزيت الزيتون والبقوليات والحبوب الكاملة وتقليل تناول اللحوم الحمراء والزبدة والملح.

أظهرت الدراسات أن دايت البحر المتوسط يمكن أن يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

داش دايت

يوصي خبراء التغذية بريجيم "داش"، المصمم للمساعدة في خفض ضغط الدم، لأنه يركز على الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والحبوب الكاملة واللحوم الخالية من الدهون والأسماك والمكسرات (ويسمح هذا الدايت ببعض الحلويات أيضًا لكن يجب أن تأكلها باعتدال).

ووجدت دراسة عام 2011 أن داش دايت يمكن أن يحسن حساسية الأنسولين عندما يكون جزءًا من برنامج فقدان الوزن الشامل مع ممارسة الرياضة.

ريجيم "باليو" أو ريجيم العصر الحجرى

الفكرة وراء ريجيم العصر الحجرى هي أن نأكل بالطريقة التي كان يأكل بها البشر الأوائل قبل الزراعة الحديثة، هذا يعني عدم وجود منتجات ألبان أو سكر مكرر أو حبوب أو بقوليات، وعدم وجود زيوت نباتية معالجة مثل زيت فول الصويا أو زيت الكانولا.

يمكنك تناول الفواكه والخضروات واللحوم الخالية من الدهون والأسماك والمكسرات والبذور تظهر الدراسات الصغيرة أن استراتيجية الأكل هذه يمكن أن تحسن نسبة السكر في الدم ومرض السكري.