السر في الحموضة.. باحث يكشف تأثير بعض المشروبات على اختبارات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعاد باحث متخصص في التحاليل الطبية تأثير بعض المشروبات على اختبارات "كوفيد -19"، إلى نسبة الحموضة بتلك المشروبات.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لشباب يستخدمون مشروبات متنوعة للحصول على نتيجة إيجابية سريعة في فحوصات "كوفيد-19"، مما يمكنهم من تجنب الذهاب إلى المدرسة والبقاء في المنزل.



وحيرت تلك الفيديوهات العلماء الذين استفسروا عن السبب الذي يعطي هذه المشروبات هذا التأثير، لكنهم نجحوا في الوصول سريعا إلى أن السر يكمن في الحموضة.





ويقول محمود حمدي، أخصائي التحاليل الطبية بوزارة الصحة المصرية لـ"الخليج 365"، إن الباحثين اختبروا عددا من المشروبات، ليكتشفوا أن 3 منها تؤثر على وظيفة الأجسام المضادة، لأنها شديدة الحموضة، بينما الأجسام المضادة الموجودة باختبارات "كوفيد -19" تم تطويرها لتعمل إلى حد كبير في مجرى الدم بدرجة حموضة 7.4.

ويضيف: "حمض الستريك في عصير البرتقال، وحمض الماليك في عصير التفاح، وحمض الفوسفوريك في الكولا، يعطي درجة حموضة تتراوح بين 2.5 وأربع درجات، وهذه ظروف غير مناسبة للأجسام المضادة".

"والأجسام المضادة عبارة عن بروتينات، تكون أجزاؤها سالبة الشحنة لتنجذب إلى المناطق موجبة الشحنة، لكن في الظروف الحمضية، فإن شحنة البروتين تكون إيجابية بشكل كبير، ونتيجة لذلك، تتعطل العديد من التفاعلات، وبالتالي تقل حساسية الأجسام المضادة للفيروس"، كما يؤكد حمدي.





ولم يكتشف الباحثون سر المشروبات المخادعة فقط، لكنهم اكتشفوا أيضا كيفية التغلب على خداعها.

ويقول حمدي: "يمكن استعادة وظيفة الأجسام المضادة عند طريق استخدام محلول عازل سائل يتم خلطه مع العينة خلال الاختبار، وبالتالي يساعد ذلك على استعادة الأجسام المضادة لوظيفتها الطبيعية".