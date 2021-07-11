متحدث الصحة: استئناف إعطاء الجرعة الثانية من لقاح كورونا للمستفيدين من الفئات العمرية كافة

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أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي استئناف الخطة الوطنية بإعطاء الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا للمستفيدين من الفئات العمرية كافة, مؤكداً أهمية اللقاحات في حماية المجتمع ومقاومة الفيروس.

وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم, أن اللقاح الجديد “موديرنا” المعتمد مؤخراً من اللقاحات التي مرت بالعديد من الأبحاث من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء وتُوصل إلى اعتماده لمأمونيته, محذراً من نقل الشائعات حول اللقاحات والانسياق وراءها.

ولفت النظر إلى أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة تقترب من 20 مليوناً, حيث وصلت إلى 19614937 جرعة معطاة في مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة كافة التي يتجاوز عددها 587 مركزاً, ومن المتوقع أن يزداد حجم الإقبال على المراكز خلال الأيام القادمة.

وأفاد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن العزل المنزلي يكون لمن خالط شخصاً مصاباً يعيش معه في نفس المنزل أو خالط شخصاً مصاباً لمدة ربع ساعة، مبيناً أن مدة العزل تبدأ من وقت التشخيص ولمدة 10 أيام شريطة أن تكون آخر 3 أيام منها بلا أعراض حتى وإن امتدت المدة لأكثر من 10 أيام, محذراً من الخروج من المنزل دون التأكد من انتهاء الأعراض.

وأوضح أن منحنى تسجيل الإصابات يشهد تذبذبا, مؤكداً أهمية مواصلة اتباع الإجراءات الاحترازية لتحقيق مستوى إيجابي أفضل, مشيراً إلى أن فترتي عيد الفطر الماضي وبداية عام 2021م كان هناك ارتخاء من البعض مما أدى إلى ارتفاع الحالات المسجلة.

واختتم متحدث الصحة حديثه بأن المؤتمر سيستأنف عقب موسم حج هذا العام بمشيئة الله.