شكرا لقرائتكم خبر عن 10 أنواع من الخضراوات منخفضة السعرات الحرارية ولا تسبب زيادة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع boldsky عن أن هناك أنواعًا من الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة / الصفرية، من الفواكه والخضراوات والمشروبات والأعشاب والتوابل.

وأضاف الموقع، عن أي شخص يتطلع إلى إجراء تغيير في نظامه الغذائي، سواء كان ذلك لأي سبب من الأسباب، مثل إنقاص الوزن، أو بدء نمط حياة صحي، أو ببساطة لأنك تريد تقليل بعض المواد الغذائية، فإن الشاغل الأساسي هو السعرات الحرارية، الخطوة الأولى نحو هذه الخطوة هي التعرف على الأنواع المختلفة من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية المتوفرة في السوق..

تساعد الأطعمة ذات السعرات الحرارية المنخفضة في التحكم في الوزن وتعزز الحالة المزاجية والرفاهية وتساعد على تحسين مستويات السكر في الدم، ومع ذلك، من الأفضل أن تتذكر أن الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية لا تعني أنك تتناول أطعمة منخفضة في العناصر الغذائية، بدلاً من ذلك يساعدك تناول الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية على عدم تناول الأطعمة عالية السعرات الحرارية وتزويدك بكل التغذية والطاقة التي تحتاجها.



فوائد الخيار

فيما يلي قائمة بالأطعمة الشائعة التي لا تحتوي على سعرات حرارية أو ما يقرب من الصفر:1.الخيار

يحتوي الخيار على 16 سعرا حراريا في 100 جرام، هذه الخضراوات المنعشة مليئة بالماء وبعض العناصر الغذائية الأساسية، ولكن بكمية قليلة من السعرات الحرارية، ويساعد الخيار في الهضم، ويمنع الجفاف ويساعد في حرق الدهون الزائدة، ويحافظ على السعرات الحرارية عند الحد الأدنى، ويحتوي الخيار أيضًا على فيتامين ك وفيتامين ج والبوتاسيوم ومركب يسمى السيليكا، ما يساعد على بناء الأنسجة الضامة والحفاظ عليها مثل العضلات والأوتار والأربطة والعظام، يمكنك أن تأكلها نيئة أو معصورة أو في السلطات.

2. الطماطم

تحتوي الطماطم على 22 سعرا حراريًا فقط لكل كوب، يمكنك أكلها نيئة أو مطهية، يمكن أن يساعد تناول المزيد من الطماطم في تحسين صحة بشرتك وإزالة السموم من الجسم، تحتوي على الليكوبين، أحد مضادات الأكسدة القوية التي تحارب النوبات القلبية والسكتات الدماغية، كما أنه يمنع الكولسترول وارتفاع ضغط الدم، بصرف النظر عن المساعدة في إنقاص الوزن.



الكرنب

3.الكرنب

هذا النوع من الخضار منخفض السعرات الحرارية يحتوي على نسبة منخفضة من الدهون وغني بالبوتاسيوم والألياف، يمكن لكل من البوتاسيوم والألياف تقليل عدد الخلايا الدهنية في الجسم بمعدل أسرع، يحتوي الكرنب على 22 سعرًا حراريًا فقط لكل كوب "89 جرامًا"، يعد حساء الكرنب طريقة رائعة لتناوله، حيث إنه يحتوي على سعرات حرارية أقل بكثير من معظم أنواع الشوربة الأخرى غالبًا ما يُستهلك الملفوف نيئًا أو على شكل سلطات وسندويشات، احرص على عدم إضافة الجبن أو أي مكونات أخرى عالية السعرات الحرارية لتكمل الملفوف.



اطعمة لا تحتوى على سعرات حرارية

4. الجزر

يحتوي الكوب الواحد (128 جراما) من الجزر على 53 سعر حرارى فقط، لا يحسن الجزر من صحة الدماغ والعين فحسب، بل يمكنه أيضًا المساعدة في إنقاص الوزن بسرعة، حيث يحتوي على فيتامين أ والألياف التي يمكن أن تعزز معدل الأيض وتطرد الخلايا الدهنية من الجسم.



القرنبيط

5. القرنبيط

كوب واحد "100 جرام" من القرنبيط يحتوي على 25 سعرا حراريا، يعتبر القرنبيط من الخضروات المغذية الأخرى التي تأتي مع العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك الحد من مخاطر الإصابة بالسرطان، يمكن أن يساعد محتوى الألياف وفيتامين سي الموجود في القرنبيط أيضًا في عملية إنقاص الوزن بشكل صحي، علاوة على ذلك، فإن هذه الخضار مليء بالعناصر الغذائية المضادة للالتهابات التي تعمل على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية وعملية الهضم، يجب طهي هذا الطعام الغني بالبروتين بعناية للحفاظ على طبيعته الصديقة للنظام الغذائي.



البروكلى

6. البروكلي

البروكلي مليء بمضادات الأكسدة التي تساعد أيضًا في منع نمو الخلايا السرطانية، إنه مليء بالمغذيات النباتية والألياف، لذلك فهو يساعد في الحفاظ على نشاط الجهاز الهضمي، وهو أمر أساسي للحفاظ على الوزن المناسب، حتى أنه يحتوي على بروتينات نباتية، والتي يمكن أن تساعدك إذا كنت تخطط لبناء كتلة عضلاتك خالية من الدهون، كوب واحد من البروكلي الخام يحتوي على نفس القدر من الألياف وفيتامين سي الموجود في البرتقال.



البصل

7. البصل

يستخدم البصل على نطاق واسع في السلطات وفي الكثير من الأطعمة التي نستهلكها كل يوم، غالبًا ما يُشار إلى البصل على أنه غذاء صحي يمكن أن يساعدك في إنقاص الوزن لأنه يحتوي على نسبة منخفضة جدًا من السعرات الحرارية، البصل الأبيض مفيد لمرضى السكر.

8. الفجل

مغذي للغاية وله خصائص طبية غنية، البصل منخفض السعرات الحرارية بشكل لا يصدق ويساعد أيضًا على تطهير السموم المتراكمة في الكلى، يحتوي الفجل على العديد من العناصر الغذائية المفيدة.



الكوسة

9. الكوسة

يمكن أن يساعدك تناول الكوسة كجزء من سلطتك اليومية أو استخدامها في صنع شطائر صحية في الحفاظ على وزن صحي والمساعدة في إنقاص الوزن، حيث أنها منخفضة السعرات الحرارية ويمكن أن تعزز أيضًا معدل الأيض، الكوسة مناسبة أيضًا لصحة الأمعاء، كما أن الكوسة منخفضة نسبيًا في السعرات الحرارية، حيث تحتوي على 18 سعرًا فقط لكل كوب.

السبانخ من الأطعمة الخارقة المليئة بالعديد من الفيتامينات والمعادن، فهى غنية بالبوتاسيوم والزنك والفوسفور والسيلينيوم وفيتامين ك، وأفضل ما في السبانخ أنها تحتوي على الأحماض الأمينية المفيدة لإصلاح أنسجة العضلات، كوب واحد (30 جرام) من السبانخ يحتوي على 7 سعرات حرارية فقط.