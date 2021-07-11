شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة يجب تجنبها لطلبة الثانوية العامة.. منها العيش الفينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بدء امتحانات الثانوية العامة، يزداد التوتر والقلق وقد يؤثر ذلك بشكل كبير على الدماغ، ولكن أيضا يوجد بعض الأطعمة لها آثار سلبية على الدماغ، وتؤثر على ذاكرتك ومزاجك وقت الامتحان، فى التقرير التالى نتعرف على أسوأ 5 أطعمة لدماغك يجب تجنبها لطلبة الثانوية العامة العامة، وفقا لما نشر موقع healthline.

5 أطعمة يجب تجنبها لطلبة الثانوية العامة

1. المشروبات السكرية

تشمل المشروبات السكرية المشروبات مثل الصودا والمشروبات الرياضية ومشروبات الطاقة وعصير الفاكهة، إن تناول كميات كبيرة من المشروبات السكرية لا يؤدي فقط إلى زيادة الوزن بل ويزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى وأمراض القلب، وله أيضًا تأثير سلبي على عقلك.



المشروبات السكرية

2. الكربوهيدرات المكررة 2. الكربوهيدرات المكررة تشمل الكربوهيدرات المكررة السكريات والحبوب المعالجة، مثل الدقيق الأبيض الموجود فى أطعمة مثل: خبز الفينو وتحتوي هذه الأنواع من الكربوهيدرات بشكل عام على مؤشر نسبة السكر في الدم، هذا يعني أن جسمك يهضمها بسرعة، مما يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم ومستويات الأنسولين.

الدقيق الأبيض 3. الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الدهون المتحولة 3. الأطعمة التي تحتوى على نسبة عالية من الدهون المتحولة هي نوع من الدهون غير المشبعة التي يمكن أن يكون لها تأثير ضار على صحة الدماغ، بينما توجد الدهون المتحولة بشكل طبيعي في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم ومنتجات الألبان، فهذه ليست مصدر قلق كبير إنها دهون متحولة منتجة صناعياً، والمعروفة أيضا باسم الزيوت النباتية المهدرجة ، والتي تمثل مشكلة.

منتجات الألبان 4. الأطعمة المصنعة للغاية 4. الأطعمة المصنعة للغاية تميل الأطعمة المعالجة إلى أن تكون غنية بالسكر والدهون المضافة والملح، وهي تشمل الأطعمة مثل رقائق البطاطس والحلويات والمكرونة سريعة التحضير وفشار الميكروويف والصلصات التي يتم شراؤها من المتجر والوجبات الجاهزة، هذه الأطعمة عادة ما تكون عالية في السعرات الحرارية ومنخفضة في العناصر الغذائية الأخرى، إنها بالضبط أنواع الأطعمة التي تسبب تأثير سلبي على صحة دماغك. 5. الأسماك عالية الزئبق

الزئبق هو مادة ملوثة للمعادن الثقيلة وسم عصبي يمكن تخزينه لفترة طويلة في أنسجة الحيوانات، بعد أن يبتلع الشخص الزئبق، فإنه ينتشر في جميع أنحاء الجسم، مع التركيز في الدماغ والكبد والكليتين.