شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فوائد صحية لتناول التمر المنقوع فى اللبن.. مفيد للحامل ويحارب التجاعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "boldsky" عن أن هناك بعض المركبات الغذائية التى تكون مفيدة لصحتك، ومن بين هذه الأنظمة الغذائية المركبة، تناول التمر مع الحليب، وخصوصا التمر المنقوع في الحليب.



يحتوى على العديد من الفيتامينات

ووفقا لما ذكره موقع boldsky، فإن التمر عبارة عن ثمار مجففة ومصدر جيد لمضادات الأكسدة الحيوية وخاصة الفينولات والكاروتينات، إنها مليئة بوفرة من العناصر الغذائية مثل الحديد والبوتاسيوم والسيلينيوم والماغنيسيوم والنحاس وفيتامين ب المركب وفيتامين ج والألياف الغذائية والبروتين، إلى جانب الطاقة العالية وسكريات الفاكهة الطبيعية مثل الفركتوز والجلوكوز.



فوائد لا تحصى للتمر المنقوع فى اللبن

وقال الموقع، إنه من ناحية أخرى، فإن الحليب غني بالكالسيوم والريبوفلافين والحديد وفيتامين ب 12 والزنك والفوسفور والبوتاسيوم وفيتامين أ والماغنيسيوم وفيتامين "د"، حيث يوجد حوالي 44 عنصرًا غذائيًا في الحليب، تحتوي على حوالي 18 نوعا من الأحماض الأمينية و9 معادن و10 فيتامينات ودهون صحية وبروتينات وكربوهيدرات.

بعض الفوائد الصحية الفعالة للتمور المنقوعة في الحليب..

1. تحسين مستوى الهيموجلوبين بالدم

الحديد مركب حيوي موجود في التمر، وهو أيضًا حيوي لإنتاج الهيموجلوبين، وهو بروتين في خلايا الدم الحمراء، في إحدى الدراسات، وجد أنه عند نقع التمر في الحليب ثم غليه لفترة من الوقت، تم إعطاؤه للأفراد الأصحاء (فوق 18 عامًا وأقل من 55 عامًا) كل صباح على معدة فارغة، زادت مستويات الهيموجلوبين لديهم خلال 10 أيام، فقد قد يساعد هذا المزيج في علاج المشكلات ذات الصلة مثل فقر الدم.



يمنع الاصابة بالانيميا

2. يفيد الحمل

وفقاً لدراسة، فإن التمر المنقوع في حليب البقر يمكن أن يعمل كمحفز صحي للحوامل ويفيدهن وعلى جنينهن بعدة طرق مختلفة، تشير الدراسة إلى أن تناول التمر ومزيج الحليب بانتظام يمكن أن يساعد في تكوين عظام ودم الجنين، كل ما عليك فعله هو نقع 5-6 تمرات في الحليب الطازج طوال الليل، ثم في صباح اليوم التالي، اطحني المزيج، واسكبي كوبًا وأضيفي قليلًا من مسحوق الحبهان مع ملعقة صغيرة من العسل، او عدم إضافة أى شيء حسب الرغبة.



التمر مفيد للحامل

3. يساعد في التخلص من التجاعيد

يحتوي التمر والحليب على نسبة وفيرة من المركبات المضادة للأكسدة التي تساعد في إزالة علامات الشيخوخة مثل التجاعيد، التمر، على وجه الخصوص، له خصائص مضادة للشيخوخة وملطفة ومجددة، وهو أمر ممتاز للبشرة، لذلك، فإن التمر (المنقوع أو المطبوخ) باعتباره نظامًا غذائيًا، يمكن أن يساعد في إبعاد أعراض الشيخوخة.



فوائد منقوع التمر

4. تعزيز القدرة على التحمل

يوفر 100 جرام من التمر حوالي 15% من إجمالي الطاقة اليومية الموصى بها بينما يوفر الحليب حوالي 9.1% من إجمالي إمدادات الطاقة الموصى بها، حيث إن نقع التمر في الحليب يمكن أن يكون بمثابة غذاء غني بالعناصر الغذائية ويزيد من مستويات الطاقة ويعزز القدرة على التحمل لدى الشخص.



التمر المنقوع فى اللبن

التمر المنقوع في الحليب قد يساعد في تعزيز خصوبة كل من الذكور والإناث، قد يكون هذا بسبب وجود مركبات كيميائية نباتية فيها والتي يمكن أن تساعد في تحسين مشاكل الخصوبة في كل من زيادة إنتاج الحيوانات المنوية وحماية وظيفة الخصية والمساعدة في تكوين بويضات إناث ناضجة وجودتها، يمكن أن يساعد هذا المزيج القوي أيضًا في زيادة الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء من جميع الأعمار.



يحتوى على الكثير من العناصر الغذائية

كما تقول دراسة الفوائد الأخرى أن تناول التمور مع الحليب قد يساعد في تطهير البلغم وعلاج السعال الطويل، كما قد يساعد في علاج الأرق، كما إنه قد يساعد في خفض ضغط الدم، تناول التمر المنقوع في الحليب لمدة 30 دقيقة واستهلكه قبل وجبات الطعام، يمكن أن يكون تناول التمر المنقوع في الحليب مفيدًا للأمهات المرضعات لتحسين إنتاج حليب الثدي، قد يساعد في تقوية العظام والوقاية من الأمراض المرتبطة بالعظام، قد يساعد في تحسين عمل الجهاز العصبي.