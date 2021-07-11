شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: الإيدز لم يعد حكمًا بالإعدام ومتوسط عمر المصاب مشابه للطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجدت دراسة حديثة أن فيروس نقص المناعة البشرية لم يعد حكمًا بالإعدام، فالبالغون الأمريكيون المصابون بالفيروس لديهم متوسط عمر متوقع مماثل لغيرهم من الأمريكيين، فقد قارن الباحثون بين أكثر من 82 ألف بالغ يسعون للحصول على رعاية فيروس نقص المناعة البشرية بين عامي 1999 و2017 مع مجموعة فرعية من سكان الولايات المتحدة بدون فيروس نقص المناعة البشرية، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



دراسة امريكية

وقالت الصحيفة، حاليًا، أكثر من 1.2 مليون أمريكي مصابون بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز"، والذي يمكن إدارته عن طريق تناول حبوب PrEP اليومية التي تسيطر على الفيروس.

توصلت دراسة جديدة إلى أن تشخيص الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية "الايدز" لم يعد حكماً بالإعدام وأن الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لديهم متوسط عمر متوقع شبه طبيعي.

قال فريق، من جامعة نورث كارولينا، إن النتائج تظهر الخطوات الهائلة التي تم تحقيقها في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والتحول إلى مرض يمكن للناس إدارته بأدوية بسيطة.

يقول المؤلف الرئيسي الدكتور جيسي إدواردز، الأستاذ المساعد في جامعة الشمال: "في الأيام الأولى لوباء الإيدز، كان التشخيص بالإيدز أمرًا سيئًا للغاية، حيث يمكن ربط شخص مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية" الايدز "في هذا اليوم وهذا العمر بالرعاية والحصول على علاج فعال للغاية ويشعر بالثقة في أن توقعاته للبقاء على قيد الحياة."

في الولايات المتحدة، يصاب أكثر من 1.2 مليون شخص بفيروس نقص المناعة البشرية، أو فيروس نقص المناعة البشرية، وهو الفيروس الذي يؤدي إلى مرض الإيدز المميت، حوالي 13% من المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية لا يعرفون أنهم مصابون بالفيروس.

وقالت الصحيفة، بمجرد إصابة الشخص بفيروس نقص المناعة البشرية الايدز، يبدأ الفيروس في مهاجمة وتدمير الخلايا المناعية التي تحمي الجسم عادة من العدوى، خلال ذروة وباء الإيدز في التسعينيات، كان أكثر من 50 ألف شخص يموتون كل عام بسبب المرض.

في العقد الماضي، اكتسب الأطباء فهمًا أفضل بكثير لكيفية السيطرة على فيروس نقص المناعة البشرية.

يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكى " CDC"، الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 64 عامًا باختبار فيروس نقص المناعة البشرية مرة واحدة على الأقل، يجب اختبار الأشخاص المعرضين لخطر أكبر، بما في ذلك أولئك الذين لديهم شريك مصاب بفيروس نقص المناعة البشرية.

تتمثل إحدى طرق إيقاف انتقال فيروس نقص المناعة البشرية تمامًا في أن يأخذ جميع الأشخاص المعرضين لخطر كبير العلاج الوقائي قبل التعرض وهو علاج.(PrEP)

مستخدمو PrEP يأخذون هذه الأقراص كل يوم، حيث تحتوي الأقراص على نوعين من الأدوية، مما يساعد على منع فيروس نقص المناعة البشرية من العدوى ، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

بالنسبة للدراسة، التي نُشرت في دورية Annals of Internal Medicine، نظر الفريق في أكثر من 82 ألف من البالغين الذين يبحثون عن رعاية فيروس نقص المناعة البشرية بين عامي 1999 و2017، تم مقارنة هذه المجموعة بمجموعة فرعية من سكان الولايات المتحدة بدون فيروس نقص المناعة البشرية باستخدام بيانات من المركز الوطني للإحصاءات الصحية.

وأضافت الصحيفة، إنه بين عامي 1999و 2004، كانت هناك 11 نقطة مئوية تفصل بين معدلات وفيات الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية وسكان الولايات المتحدة بشكل عام، ومع ذلك، بدأت معدلات الوفيات في الانخفاض "بشكل كبير، بين عامي 2011 و2017، انخفض الفرق في معدل الوفيات بين المجموعتين.

وقالت الصحيفة، إنه على الرغم من أن معدلات الوفيات لا تزال "أعلى قليلاً" بالنسبة لأولئك المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، إلا أن الباحثين يقولون إنهم لم يأخذوا في الحسبان الاختلافات في معدلات الوفيات بسبب العوامل الاجتماعية والديموغرافية بدلاً من "عواقب الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية".