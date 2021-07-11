تعرف على أبرز الفحوصات التى تكشف قصور القلب

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القاهرة - سامية سيد - قصور القلب من المشاكل الصحية الخطيرة التي يمكن اكتشافها بالفحوصات لإيجاد العلاج المناسب في أقرب وقت، وللتحقق مما إذا كنت تعاني من قصور في القلب سيسألك طبيبك عن أعراضك وقد يطلب بعض الاختبارات أيضًا، من خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أبرز الفحوصات التي تكشف إصابتك بقصور القلب، وفقاً لموقع "webmd".

أبرز الفحوصات التي تكشف قصور القلب

أولاً: سوف يرغب طبيبك في معرفة ما إذا كنت:

-لديك أمراض أخرى مثل مرض السكري أو أمراض الكلى أو الذبحة الصدرية أو ارتفاع ضغط الدم أو غيرها من مشاكل القلب

-التدخين

-تتناول الأدوية

-سيقوم طبيبك أيضًا بإجراء فحص جسدي للبحث عن علامات قصور القلب بالإضافة إلى الأمراض الأخرى التي قد تكون أضعفت قلبك.

تحاليل وآشعة القلب

قد يقترح عليك الطبيب إجراء بعض الفحوصات لمعرفة سبب قصور القلب لديك ومعرفة مدى شدته.

-تحاليل الدم إنهم ينظرون إلى صحة الكلى والغدة الدرقية ويقيسون مستويات الكوليسترول في الدم كما يفحصون ما إذا كنت مصابًا بفقر الدم، والذي يحدث عندما لا يكون لديك ما يكفي من خلايا الدم الحمراء السليمة.

- تحليل الدم (BNP) أو الببتيد المدر للصوديوم في الدماغ مادة يصنعها جسمك يحرره قلبك عندما يتطور قصور القلب يتم تحويله إلى ببتيد ناتريوتريك N-terminal المؤيد للدماغ (NT-proBNP).

يمكن أن تكون مستويات كلاهما أعلى لدى الأشخاص المصابين بقصور القلب يمكن استخدام هذه الاختبارات للمساعدة في معرفة ما إذا كان ضيق التنفس لدى المريض ناتجًا عن قصور في القلب.

-الأشعة السينية على الصدر، هذه الآشعة تدل على حجم قلبك كما أنها تتيح لطبيبك معرفة ما إذا كان هناك تراكم للسوائل حول قلبك ورئتيك.

-مخطط صدى القلب يُظهر هذا الاختبار حركة قلبك خلال هذا الفحص ، يضع طبيبك عصا على سطح صدرك ويرسل موجات فوق صوتية تظهر صورًا لصمامات القلب وحجراته تتيح هذه الصور لطبيبك إلقاء نظرة على مدى جودة ضخ قلبك.

-مخطط كهربية القلب (EKG) يسجل هذا النبضات الكهربائية التي تنتقل عبر قلبك أثناء الاختبار، يضع طبيبك رقعًا صغيرة ومسطحة ولزجة تسمى الأقطاب الكهربائية على صدرك يتم توصيلها بشاشة ترسم النشاط الكهربائي لقلبك على ورق الرسم البياني يمكن أن يخبرك هذا الاختبار بإيقاع قلبك ويعطي خريطة طريق عامة لقدرة قلبك على ضخ الدم.

-قسطرة القلب يقيس هذا ما إذا كنت مصابًا بانسداد شرايين القلب (يسمى مرض الشريان التاجي). قد يسميها طبيبك أيضًا تصوير الأوعية التاجية.

-تصوير القلب بالرنين المغناطيسي يساعد هذا الاختبار الأقل شيوعًا طبيبك في معرفة ما إذا كنت تعاني من مشاكل في عضلة القلب أو الأنسجة المحيطة بالقلب.

-تصوير الأوعية التاجية بالآشعة المقطعية يستخدم الأشعة السينية وصبغة التباين لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بمرض الشريان التاجي، يمكن لطبيبك عرض الصور ثلاثية الأبعاد، مما يتيح لهم رؤية الانسدادات في الشرايين.

-خزعة عضلة القلب في هذا الاختبار ، يضع طبيبك قسطرة خزعة صغيرة ومرنة في وريد في رقبتك أو فخذك، ويأخذ قطعة صغيرة من عضلة قلبك.

يمكن لهذا الاختبار تشخيص أنواع معينة من أمراض عضلة القلب التي تسبب قصور القلب.

-اختبار الإجهاد يصاب قلبك "بالتوتر" عند المشي على جهاز المشي أو تناول الأدوية التي تزيد من ضخه يساعد هذا الاختبار طبيبك في العثور على شرايين القلب المسدودة.