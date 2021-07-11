شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم الماء أسرع طريقة لخسارة كيلو من وزنك فى 24 ساعة.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد ريجيم المياه أحد الأنظمة الغذائية التي تساعدك في خسارة الوزن في مدة قليلة، ويطلق عليه أيضا صيام الماء، على الرغم من تحذيرات الخبراء من أن اتباع هذا النظام سيفقد جسمك العناصر الغذائية الأساسية، إلا إنك ستفقد الكثير من وزنك خلال فترة قليلة تصل إلى خسارة كيلو فى اليوم الواحد أو خلال 24 ساعة.

وطبقا لتقرير نشر في موقع "تايمز أوف انديا"، فإن هذا الريجيم يعتمد على تناول الماء لبضعة أيام وبعض منها يسمح لك بتناول الفواكة والخضروات بمجرد أن تبدأ في إنقاص الوزن، ويشترط هذا النظام شرطا وحيدا أنه يجب عليك تناول الماء باردا حتى يمكنك حرق السعرات الحرارية فكلما كانت المياه باردة كلما زاد حرق السعرات الحرارية لديك.

وأوضح الخبراء أن تناول الكثير من الماء يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول، وتمكنك من طرد السموم من داخل الجسم، فلابد أيضا من عدم تكرار ريجيم الماء إلا بعد ثلاثة أيام على الأقل حتى لاتصاب بالاغماء أو تتراجع مستويات العناصر الغذائية داخل جسمك، كما يجب عليك تناول كوب من الماء مع كل وجبة من وجبات الريجيم، والحرص على تناولها قبل النوم.

وتكمن فوائد هذا النظام الغذائي في قدرته على تحسين مستويات ضغط الدم والسكر في الدم، و قد يؤدي صيام الماء إلى تعزيز الالتهام الذاتي وهي عملية يتم فيها تكسير الأجزاء القديمة من خلاياك وإعادة تدويرها، كما قد يساعد في منع نمو الخلايا السرطانية، بجانب قدرته على الوقاية من الأمراض الخطيرة.

ويملك هذا النظام مخاطر عديدة منها أنه عند التوقف عن هذا الريجيم والعودة الى ممارسة العادات الغذائية الخاطئة سيؤدى ذلك إلى اكتساب مزيد من الوزن في فترة قليلة، كما أنه يجعلك تفقد المزيد من العضلات مقارنة بالأشخاص الذين يفقدون وزنًا من خفض السعرات الحرارية الموصى به من 500 إلى 800 سعرة حرارية في اليوم من مدخولهم الطبيعي.