بعد "قفزة" في الإصابات.. ليبيا تواجه كورونا بإجراءات جديدة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في محاولة من السلطات الليبية للحد من تفشي فيروس كورونا في البلاد بعد تسجيل حصيلة إصابات قياسية، أصدرت الحكومة عدة قرارات جديدة.

وأصدر رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، قرارا الأحد، بغلق المقاهي وصالات المناسبات الاجتماعية لمدة أسبوعين، ومنع إقامة المآتم والأفراح واستخدام وسائل النقل الجماعي.







كما وجه بتقييد الأسواق العامة والشعبية والمحال التجارية غير المنصوص عليها بالمادة السابقة من هذا القرار، بالالتزام بوضع الضوابط الوقائية والتدابير الاحترازية اللازمة لارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

إجراءات عقابية

ولوحت الحكومة الليبية باتخاذ إجراءات حيال المخالفين، على أن تتولى وزارتا الداخلية والدفاع ومأمورو الضبط القضائي تنفيذ أحكام هذا القرار بالتنسيق مع الوزارات المعنية والبلديات، مع توقيع عقوبات على كل من يخالف أحكام هذا القرار وفق مادتين في قانوني الطوارئ والعقوبات.

ليبيا تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابة بفيروس كورونا

وأعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأحد، تسجيل 2854 إصابة جديدة بكورونا، في حصيلة هي الأعلى منذ مارس/آذار 2020.

إغلاق الحدود

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، في بيان، اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفع إلى 204 آلاف و90 شخصًا، بينهم 19 ألفًا و990 حالة نشطة، ووفاة 3240 شخصا.

وكانت الحكومة الليبية أعلنت الخميس الماضي، إغلاق الحدود مع تونس لمدة أسبوع بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدولة المجاورة.

وجاء القرار كخطوة احترازية لما وصفته الحكومة بتفاقم الحالة الوبائية في دولة تونس وزيادة معدل الإصابات بالمتحور الهندي دلتا.