تغيرات نفسية تحدث للحامل قبل الولادة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 يوليو 2021 04:34 مساءً - جدول محتوي

الحمل حياة جديدة للمرأة

تأثير حالة الأم النفسية على الجنين

نصائح للحامل لتجنب التأثيرات النفسية

نفسية الحامل في الشهور الأولي

نفسية الحامل في الثلث الثاني من الحمل

نفسية الحامل في الشهور الثلاثة الأخيرة

العلاقة بين الجسد والنفس

ما إن تشعر المرأة أعراض الحمل إلا ويحدث لها الكثير من التغيرات؛ ليس في حجم وشكل جسمها فقط، إنما تغيرات في هرموناتها وجهازها العصبي والنفسي أيضاً، وللعلاج والمداواة على الحامل أن تتسلح بالمعرفة، وهي الخطوة الأولى للوقاية، التي هي خير من العلاج، معنا استشاري أمراض النساء والتوليد الدكتور عبد الحميد حسان للشرح والتوضيح

1-الحمل حياة جديدة للمرأة

الحمل فرحة وسعادة ومتاعب ومخاوف

الحمل إحدى التجارب الممتلئة بالمشاعر والعواطف والتغيرات التي تؤثر على الحامل والجنين ومن حولهما أيضاً، حيث يمثل الحمل بالنسبة للمرأة حياة جديدة

فترة تستعد فيها الحامل لتعيش تسعة أشهر مع روح جديدة تخلق بداخلها، تشعر خلالها بكل الفرحة والسعادة والمتاعب والمخاوف الكثيرة أيضاً

تعاني المرأة من اضطرابات نفسية عديدة تختلف في حدتها من امرأة لأخرى، وفقاً لطبيعة المرأة وشخصيتها وهرموناتها والبيئة المؤثرة من حولها، من حيث وجود الدعم العاطفي أو العكس

الحمل يجلب مزيجاً من المشاعر، وليست جميعها جيدة، إذا كنتِ تشعرين بالقلق، فأنت لست وحدك، خاصة في أثناء الحمل الأول أو غير المخطط له

الحمل نفسه قد يكون مرهقاً، بالإضافة إلى التعامل مع التغيرات الهرمونية والجسدية التي تحدث خلال أشهره التسعة

ورغم تحمسك للحمل وانتظارك مولودك، فقد تشعرين أيضاً بالتوتر أو الإرهاق، وقد تكون لديك مخاوف تسهم في تقلبات مزاجك

بالإضافة إلى المخاوف اليومية التي يمكن أن يكون لها أثر كبير، مثل: الاكتئاب: وهي حالة مزاجية يصاحبها شعور بالحزن أو بالإرهاق أو الانزعاج لأسابيع أو أشهر

التغيرات الهرمونية المصاحبة للحمل تُحدث تغيرات في كيمياء الجسم بشكل عام والمخ بشكل خاص، والتي بدورها تؤثر على الشهية وتحفز مراكز القيء

2-تأثير حالة الأم النفسية على الجنين

حالة الأم النفسية قد تسبب ولادة مبكرة

فقد تجعل حركة الجنين أكثر نشاطاً بسبب دخول هرمونات له عن طريق المشيمة وقد تجعل منه طفلاً عصبياً للغاية ويكون من الصعب تهدئته

ومن الممكن أن تؤدي حالة الأم النفسية إلى الإجهاض المتكرر دون سبب عضوي واضح، أو قد تسبب ولادة مبكرة أو مضاعفات أخرى

3-نصائح للحامل لتجنب التأثيرات النفسية

تناول الطعام الصحي يساعد على نمو الجنين

الخليج 365 الأم، ارتاحي وركزي على طفلك، تحدثي إليه حتى توثقي ارتباطك به عند الولادة؛ يستطيع الجنين أن يسمعك منذ الأسبوع الثالث والعشرين من الحمل

تحدثي عن مخاوفك مع أهلك وأقربائك وزوجك فإن لهم النصيب الأكبر من الدعم الدائم، لكن اطمئني فالمستويات العالية والمستمرة من التوتر هي التي قد تسبب مشاكل

المحافظة على تناول طعام صحي غني بالفيتامينات والمعادن والأصناف الأساسية تساعد على نمو الجنين، إضافة إلى الاهتمام بممارسة الرياضة لتغيير حالتك المزاجية

4-نفسية الحامل في الشهور الأولى

التغيرات الهرمونية سبب لتقلبات المزاج

التغيير السريع في الهرمون أحد الأسباب الكبيرة لتقلبات المزاج خلال الحمل، وأهمها الأستروجين والبروجستيرون، إذ ترتفع نسبهما في الجسم خلال الأسابيع الـ12 الأولى من الحمل

اختلال أو تقلبات في هذا الناقل العصبي تسبب خللاً عاطفياً. يرتبط الشعور بالقلق والتهيج، على وجه الخصوص، بتغيرات الأستروجين

يرتبط هرمون البروجسترون بالاسترخاء، ولكن قد يتسبب الاسترخاء الشديد في الشعور بالتعب أو الحزن

قد تشعر النساء اللاتي عانين من الإجهاض أو العقم بالقلق من فقد الحمل، خصوصاً خلال الثلث الأول، لأنها الفترة التي تحدث فيها خسائر الحمل

5-نفسية الحامل في الثلث الثاني من الحمل

يطلق على الثلث الثاني من الحمل مرحلة..شهر العسل

غالباً ما يُطلق على الثلث الثاني من الحمل مرحلة "شهر العسل"

فالهرمونات لا تزال تتغير لكن أقل بكثير مما كانت عليه خلال الأشهر الثلاثة الأول

ويشعر معظم النساء في تلك الشهور بمزيد من الطاقة، ولا يعانين من غثيان الصباح، كما يتغير شكل الجسم فعلياً خلال الأشهر الثلاثة الثانية

بعض النساء يشعرن بالحماس تجاه ذلك، وأخريات يشعرن بالقلق، خاصة النساء اللاتي لديهن صراعات نفسية مع صورة أجسادهن

6-نفسية الحامل في الشهورالثلاثة الاخيرة

تتزايد المخاوف لدي بعض النساء بسبب قرب الولادة

تتم في هذه المرحلة اختبارات ما قبل الولادة بشكل أعمق، لمعرفة مدى سلامة الجنين، وما إذا كان مصاباً بأي من التشوهات الخلقية، ما يشعر بعض النساء بالقلق حيال هذه الاختبارات

نفسية الحامل خلال الثلث الثالث من الحمل من أهم الأسباب التي تؤدي لتشوه الجنين، وقد تعانين من عدم الشعور بالراحة في أثناء الليل، وغالباً ما يؤدي التعب وصعوبة النوم إلى تقلب المزاج

تتزايد المخاوف لدى بعض النساء بسبب قرب موعد الولادة، وإذا كانت المرأة أماً بالفعل، فقد ترتبط مخاوفها بولادة طفل آخر وتضاعف مسؤوليات الأمومة لديها

قد تصاب بعض النساء بالاكتئاب قبل الحمل، ولكن يمكن أن يستمر خلال الحمل بسبب عدم سعادة المرأة بالحمل، أو تعرضها لكثير من التوتر في العمل أو في المنزل

7-العلاقة بين الجسد والنفس

هناك تفاعلات بين الجسم ونفسية الحامل تظهر أثناء الحمل