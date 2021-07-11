كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 يوليو 2021 04:34 مساءً - مع بدء الحمل تتساءل كثيرات عن أفضل وضعية نوم لتثبيت الحمل، ووفقاً للمختصين فإنه يمكنك النوم على أي وضعية مريحة تضمن لك الراحة، ولكن النوم على الجانب الأيسر يُعد من الوضعيات المفضلة لأسباب نتعرف عليها في التالي.

وضعيات النوم خلال الأشهر الأولى

وفقاً للمختصين في موقع altibbi.com فإنه خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الحمل إذا كانت الحامل تنام في العادة على ظهرها، فمن الآمن أن تستمر في النوم على الظهر، ولكن مع ثقل الرحم عند منتصف الحمل، من الأفضل لها اختيار وضعية أخرى للنوم. على الرغم من أنه يمكن النوم على الظهر للحامل في الشهور الثلاثة الأولى، إلا أنه من الأفضل للحامل تعويد نفسها على تجنب هذه الوضعية. والسبب وفقاً للجمعية الأمريكية للحمل americanpregnancy هو أن النوم على الظهر للحامل يضع ضغطاً على الأوعية الدموية الرئيسية، والظهر، والعمود الفقري كلما زاد حجم الرحم. وفي حين أن هذا لا ينطبق على الحامل خلال الأسابيع الأولى من الحمل، إلا أنه بالتأكيد شيء يجب إدراكه مع مرور الوقت.

أضرار النوم على الظهر للحامل

يقوم الرحم بالضغط على الوريد الرئيسي الذي يعيد الدم من الأوردة في الأجزاء السفلية من الجسم إلى القلب.

يؤدي النوم على الظهر للحامل لفترة طويلة من الزمن إلى انخفاض ضغط الدم، وبالتالي جعل الحامل تشعر بالدوار أثناء الحمل.

يمكن أن يتعارض النوم على الظهر للحامل مع تدفق الدم والمغذيات إلى المشيمة والطفل الذي ينمو في الرحم.

يرتبط النوم على الظهر للحامل بألم العضلات، وحتى البواسير.

يعتبر النوم على الظهر للحامل في الشهور الأولى أو ما بعدها ضاراً بشكل خاص إذا كانت الحامل تعاني من انقطاع النفس أثناء النوم (بالإنجليزية: Sleep Apnea)، لذا فإنه يوصى بتجنب النوم على الظهر، والنوم على الجانب لتفادي هذه المشكلة.

يعد النوم على الظهر للحامل مشكلة خاصة إذا كانت الحامل تعاني من حالة مرضية؛ مثل ارتفاع ضغط الدم، أو السكري؛ حيث أن هذه الحالات تؤثر على كمية الأكسجين والمغذيات التي يحصل عليها الطفل.

أفضل وضعية نوم لتثبيت الحمل

يمكن للحامل في أول ثلاثة أسابيع من الحمل النوم في أي وضعية تريد، ولكن من الحكمة أن تبدأ في التدرب على النوم على الجانب. وتظهر مجموعة من الأبحاث أن النوم على الجانب الأيسر هو أفضل وضعية للنوم بالنسبة للحامل وللجنين في فترات الحمل اللاحقة. لكن ينبغي على الحامل ألا تقلق كثيراً إذا لم تستطع أن تتحول إلى النوم على الجانب، حيث يمكن الاستمرار في النوم على الظهر للحامل في الشهور الأولى إلى أن تصبح هذه الوضعية غير مريحة.

نصائح تساعد في جعل نوم الحامل أكثر راحة وتحمي الجنين أثناء النوم

وضع وسادة تحت البطن وبين الركبتين للحصول على المزيد من الدعم للبطن والظهر. كما أن وضع وسادة تحت الجسم قد يساعد الحامل على البقاء على جانبها، مما يمنعها من التحول للنوم على بطنها أو ظهرها.

وضع وسادة تحت الجانب لرفع الصدر؛ مما يساعد على تجنب ضيق النفس.

رفع رأس السرير بضع سنتيمترات باستخدام كتب أو كتل؛ مما يساعد على إبقاء الأحماض في المعدة بدلاً من أن تغير طريقها إلى المريء، وبالتالي تجنب حرقة المعدة.

وأخيراً، ينبغي على الحامل تذكر أن الحصول على النوم الجيد خلال الحمل هو أمر ضروري لصحة الأم وكذلك الطفل. ويعتبر النوم على الجانب هو الأفضل، خاصة الجانب الأيسر. لكن تعتبر التوصية الأفضل للحامل في الشهور الأولى هي إيجاد أي وضعية تجعلها أكثر راحة، حتى لو كان النوم على الظهر للحامل في الشهور الأولى هو الوضع المفضل لها.