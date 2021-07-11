6 أنشطة من دون تكلفة ولا شاشات تلفزيون للأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 11 يوليو 2021 04:34 مساءً - إن الخروج مع أطفالك من البيت في هذا الطقس الحار، قد يكلفك الكثير من العناء، وربما الكثير ممّا في الجيب، ما رأيك أنت تجرب معهم ألعاباً تقوي الرابطة بينكم وتزرع فيهم الفرحة، وتبعدهم عن الملل في الوقت نفسه؟ فيما يلي أفكار سيعشقها الأطفال الصغار، وفي السنتين الأولين منها، ولا بأس من وضع مكافأة صغيرة خاصة للطفل الفائز! يمكن جمع أطفال الجيران، أو أولاد أحد أفراد العائلة من البيت المجاور، للمشاركة في هذه الألعاب.

لعبة: بطة، بطة، إوزة

لعبة بطة، بطة، إوزة

في هذه اللعبة دع الأطفال يجلسون على شكل دائرة. فيما يتجول طفل حول الدائرة، وينقر على رأس كل واحد من الأطفال ويقول: "بطة"، وفجأة ينقر على رأس أحدهم ويصرخ "إوزة"، ويركض حول الدائرة، فيما يتوجب على الطفل الإوزة أن يطارده، فإذا تمكّن الطفل الأول من الجلوس وأخذ مكاناً له في الدائرة قبل أن يُمسك به الطفل الإوزة، فإنه يكون "آمنًا"، ويصبح الآخر خارج اللعبة، أو العكس، ثم تُستأنف اللعبة، حتى لا يتبقى سوى طفلين. يستمران في النقر والمطاردة حتى يفوز أحدهما.

لعبة الجسر

لعبة الجسر بمشاركة البالغين

سميت اللعبة بهذا الاسم، لأن طعليك اختيار بالغين يمدان سواعدهما، ويشبكان بأصابع بعضهما، كالجسر، ويفترض من باقي الأطفال أن يمروا تحت الجسر، وهم يرددون أغنية اتفقوا عليها، وهكذا يكررون المرور، حتى تنتهي الأغنية، فيما يصادف مرور أحد الأطفال تحت الجسر أي "الذراعين"، فيتم الإمساك به، ويخرج من اللعبة.

لعبة عصا المكنسة

لعبة عصا المكنسة

أحضر عصا مكنسة، واطلب من طفلين أكبر سناً أو بالغين أن يمسكا بها، اجعل باقي الأطفال يمرون تحت العصا من دون لمسها، إذا تم لمس العصا، فسيخرج الطفل الذي لمسها من اللعبة، ويمكن خفض العصا تدريجياً.

سباقات البيض

سباقات البيض

في هذه اللعبة يتم سلق عدد من البيض، ويوضع البيض على ملاعق، ويفترض من كل طفل أن يمسك طرف الملعقة في فمه، يقف الجميع عند طرف السباق، ويبدأون المشي، شريطة موازنة البيضة على الملعقة، والطفل الذي يتمكن من الوصول أولاً إلى خط النهاية المُحدد، من دون أن يوقع بالبيضة، يكون الفائز، ثم تُكرر اللعبة، حيث يمكن تحقيق رقم قياسي أقل للوصول بالبيضة سالمة، هذه اللعبة تعزز التوازن والبراعة لدى الأطفال.

لعبة اتبع القائد

لعبة اتبع القائد

هي لعبة على الأب أو الأم مشاركتها، حيث يتوجب عليك أن تنتقل من مكان إلى آخر، وعلى جميع الأطفال أن يلحقوا بك ويكرروا نفس الحركة، ويفعلون ما تفعله أنت بالضبط، هي لعبة بسيطة، ومرحة، تثير ضحك الأطفال، لأنها تعتمد على التقليد.

لعبة يقول سيمون

لعبة يقول سايمون

هذه واحدة من أكثر الألعاب شعبية للأطفال الصغار حول العالم، وهي تعزز القدرة على التركيز لديهم، العب أنت دور سيمون، وقف في مواجهة أطفالك، وأصدر الأوامر، مثل "سيمون يقول أن تلمس أنفك" أو "سيمون يقول أن تقفز على قدم واحدة". وعلى الطفل المقصود أن ينفذ الأمر طالما تردد أنت عبارة "سيمون يقول"، قبل إصداره وإذا قلت مثلاً، "المس أنفك"، من دون "سايمون يقول" ونفذ الطفل الأمر، يخرج من اللعبة، وهكذا حتى يبقى طفل فائز، حيث يمكن تسريع اللعبة تدريجياً.