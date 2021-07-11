لنوم صحي وهادئ.. 6 أمور عليك تجنبها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

للتمتع بنوم هادئ ومريح ينبغي اتباع عادات صحية قبل النوم، وتجنب عادات أخرى قد تسبب اضطرابات النوم والأرق

بداية نقدم 6 أمور يجب عدم القيام بها قبل النوم، لأنها تؤثر على نوعيته وحتى قد تسبب الأرق وهي:

1- شرب القهوة

يؤثر تناول مشروب يحتوي على الكافيين بعد العشاء على نومك. ويوجد الكافيين متخفيا في العديد من المنتجات، مثل الشاي والشوكولاتة والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، وذلك وفقا لتقرير في مجلة “توب سانتي” (Top Santé) الفرنسية.

2- ممارسة الرياضة أو التمرين

تأكد من إنهاء أي تمرين أو نشاط رياضي قبل 3 ساعات على الأقل من الذهاب إلى الفراش.

3- شرب الكثير من الماء

الماء ضروري جدا للجسم ومهم، لكن شرب كمية كبيرة قبل النوم قد يؤدي لاستيقاظك ليلا للذهاب إلى الحمام، لذا عليك ترطيب جسمك بالماء طوال اليوم لتجنب شرب حصتك اليومية من الماء مرة واحدة قبل النوم.

4- الجلوس أمام الحاسوب

يجلس الكثيرون منا أمام شاشة الحاسوب (الكمبيوتر) قبل النوم، ولكن الضوء الاصطناعي ضار بالنوم، خاصة الضوء الأزرق المنبعث من الشاشات.

5- تناول وجبات خفيفة

يؤثر تناول الوجبات الخفيفة قبل النوم مباشرة على عملية الأيض لديك ويزيد من خطر الإصابة بعسر الهضم والكوابيس.

6- الغضب

المناقشات التي تجعلك غاضبا في وقت متأخر من الليل، يمكن أن تؤدي إلى إفراز هرمونات تجعلك مستيقظا لفترة أطول.