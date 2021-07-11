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القاهرة - سامية سيد - يعانى مصابى كورونا من العديد من الأعراض التي قد تلازمهم عقب التعافى من العدوى الفيروسية، والتي قد تتراوح شدتها وفقا لكل مريض، لذا يلعب النظام الغذائي دورا هاما في سرعة التعافى من هذه الأعراض واستعادة كفاءة الجهاز المناعى مرة أخرى، حتى يتمكن من استعادة قوته لمهاجمة أي عدوى خارجية وطبقا لتقرير نشر في موقع اكسبريس، فهناك بعض الأطعمة التي تسهم في زيادة قدرتك على التعافى من الفيروس، وتعزز جهاز المناعة لديك ويساعدك على استعادة قوتك، نتعرف فى هذا التقرير على ريجيم التعافى من كورونا ونصائح لتغذية المتعافين من كورونا، وفقاً لموقع "Express".

ريجيم التعافى من كورونا.. نظام غذائى لاستعادة كفاءة جهازك المناعى

1.لابد من تناول وجبات منتظمة يوميا تعتمد على البروتينات مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض والفاصوليا والمكسرات.

2. لابد من تناول منتجات الألبان مثل الحليب أو الزبادي أو الجبن أو بدائل الألبان

3. تناول الحبوب الكاملة والخبز والبطاطس والمكرونة أو الأرز

4. الفواكة والخضروات من أهم الأطعمة التي يجب تناولها حتى تحصل على كميات كبيرة من العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم مثل فيتامين سى وفيتامين أ والزنك.

5. تجنب تناول الدهون والملح والسكريات في نظامك الغذائي.

6. تناول 3 وجبات صغيرة و 3 وجبات خفيفة كل يوم.

7. احرص على تناول الطعام في مكان مفتوح وسط الهواء النقى الذى يساعدك في زيادة شهيتك

ويواجه المتعافون من فيروس كورونا انخفاض الشهية بعد التعافى، لذا يجب في تلك الحالة اتباع نظام غذائي غني بالطاقة البروتينية، وهذا ما يسمى أيضًا بالنظام الغذائي المغذي الذى سوف يساعدك على الحصول على تغذية كافية لشفائك ومنع فقدان الوزن.