أسعار الذهب اليوم الأحد 11 يوليو 2021 في الأردن.. الاستقرار مستمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت أسعار الذهب في الأردن، اليوم الأحد 11 يوليو 2021، الاستقرار رغم ارتفاع المعدن النفيس في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الأردن، 41.24 دينار (58.16 دولار).



وبلغ جرام الذهب عيار 21 (الأكثر مبيعا بالأسواق) سعر 36.09 دينار (50.89 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأردن نحو 30.93 دينار (43.62 دولار).

وبشأن أسعار الذهب الاقتصادي في الأردن، استقر جرام الذهب عيار 14 عند 24.06 دينار (33.93 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل 206.62 دينار (29.08 دولارا).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وعن الأوقية (الأونصة) في الأردن فقد سجلت متوسط سعر 1283 دينارا (1809 دولارا).

أما سعر الجنيه الذهب في الأردن (8 جرامات من عيار 21)، فبلغ 288.69 دينار (407.16 دولار).

أسعار الذهب عالميا

ارتفع الذهب في ختام التعاملات المتقلبة للأسبوع الماضي، ليتجه صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي إذ تعززت جاذبية الملاذ الآمن للمعدن الأصفر بفعل مخاوف بشأن سلاسة دلتا سريعة الانتشار من كوفيد-19 وانخفاض في عوائد الخزانة الأمريكية.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1% إلى 1803.92 دولار للأوقية (الأونصة) ليصعد 0.9% في الأسبوع. وزادت العقود الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1802.10 دولار.

وقال ستيفن إينس، الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول، إن انخفاض عوائد السندات والمخاوف بشأن التأثير المحتمل للسلالة دلتا على النمو العالمي يساعدان الذهب.