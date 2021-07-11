شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية العامة.. 6 أطعمة هتزود ضخ الدم فى مخك وتساعدك على التركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتاج طلاب الثانوية العامة في هذه الأوقات وأثناء أداء الامتحانات لوجبات غذائية ذات طبيعة خاصة تمدهم بما يحتاجونه من التركيز والانتباه والطاقة طول فترة الامتحان كما تساعد على زيادة ضخ الدم في عقولهم لتذكر الإجابات والمعلومات والأداء بشكل جيد في امتحانات الثانوية العامة، ووفقا لتقرير لموقع healthline هناك 6 أطعمة تساعد على زيادة ضخ الدم في عقول طلاب الثانوية العامة لمساعدتهم في التركيز والانتباه.

6 أطعمة هتزود ضخ الدم في مخك وتساعدك على التركيزالشوكولاتة الداكنة

منتجات الشوكولاته والكاكاو محملة بمركبات الفلافونويد قد يساعد استهلاك منتجات الكاكاو في زيادة تدفق الدم إلى عقلك وتحسين الذاكرة ووقت رد الفعل أثناء أداء امتحان الثانوية العامة.

المكسرات

المكسرات هي مصادر مركزة للدهون الصحية والبروتين والألياف، ويمكن أن تساعد في الحفاظ على طاقتك طوال فترة الإمتحان بالإضافة إلى ذلك ، تظهر بعض الأبحاث أن تناول المكسرات قد يساعد في تحسين جوانب معينة من وظائف المخ.

المكسرات غنية بالمغذيات وتحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحة الدماغ ، بما في ذلك فيتامين E والزنك قد يساعد تناول المكسرات في تحسين الحالة العقلية العامة.

البيض

يساعد تناول البيض الكامل في تعزيز صحة الدماغ بسبب تركيز العناصر الغذائية، بما في ذلك فيتامين ب 12، والكولين، والسيلينيوم الموجودة في صفار البيض، إنها غنية بشكل خاص بالعناصر الغذائية الضرورية لوظيفة الدماغ على سبيل المثال، يشارك السيلينيوم في تنسيق العضلات والذاكرة والإدراك والأداء الحركي، بينما الكولين ضروري لنمو الدماغ وإنتاج الناقل العصبي أستيل كولين، وهو أمر ضروري لتخزين الذاكرة ووظيفة العضلات.

يلعب فيتامين ب 12 أيضًا أدوارًا مهمة في الصحة العصبية، ووجود مستويات منخفضة من هذا الفيتامين يضعف وظائف المخ.

الأفوكادو

مصدر ممتاز لمادة اللوتين، كاروتينويد يتراكم في عقلك وعينيك وقد يؤثر بشكل إيجابي على وظائف المخ.

البنجر

البنجر ومنتجاته غنية بالنترات التي يحولها جسمك إلى جزيء يسمى أكسيد النيتريك يلعب أكسيد النيتريك العديد، من الأدوار المهمة في صحتك ، بما في ذلك الاتصال المناسب بالخلايا العصبية ، وتدفق الدم ، ووظيفة الدماغ، ارتبط استهلاك البنجر الغني بالنترات ومنتجاته بتحسينات في وظائف المخ في بعض الدراسات.

الخضراوات الحمراء والخضراء والبرتقالية

يرتبط تناول الخضار بشكل عام بتحسين وظائف المخ وتعزيز الصحة العامة تحتوي الخضراوات الحمراء والبرتقالية والخضراء، بما في ذلك الفلفل والجزر والبروكلي ، على مجموعة متنوعة من المركبات النباتية المفيدة ، بما في ذلك أصباغ الكاروتين ، التي ثبت أنها تفيد الأداء العقلي.

تشمل الخضروات الغنية باللوتين والزياكسانثين اللفت والبقدونس والسبانخ والريحان والبازلاء والكراث والخس والجزر والبروكلي والفلفل الأخضر والأحمر، البيض والفستق هي أيضًا مصادر جيدة للوتين والزياكسانثين.