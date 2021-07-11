شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيم الأسبوع الواحد.. نظام غذائى لإنقاص وزنك 5 كيلو فى 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم الأسبوع.. هل فكرت يومًا في فقدان تلك الدهون العنيدة في غضون أسبوع واحد فقط؟ نعم ، قد يبدو هذا أمرًا لا يُصدق، لكنك ستندهش عندما تعرف أن ريجيم النظام الغذائي الصارم هو أحد أكثر الأنظمة الغذائية شيوعًا في العالم، حيث يمكنك خسارة حوالى 4.5 إلى 5 كجم في أسبوع واحد فقط!

ووفقا لما نشره موقع "timesofindia"، فإن هذا النظام الغذائي سهل ولا يحتاج إلى الكثير من الجهد أو الاعتماد على المكملات الغذائية للتغذية ، فالنظام الغذائي الصارم يشبه إلى حد كبير اسمه ويدعي الخبراء وعشاق اللياقة البدنية أن هذا النظام الغذائي يفعل العجائب، وخلال السطور القادمة سنقدم لك كل ما تريد معرفته عن النظام الغذائي الصارم لإنقاص وزنك في أسبوع .

ما هو الريجيم الصارم لإنقاص وزنك فى أسبوع؟

النظام الغذائي الصارم المعروف أيضًا باسم حمية 3 أيام تم تصميمه أساسًا على خطة وجبات لمدة 3 أيام تليها 4 أيام راحة حتى يتم تحقيق فقدان الوزن المستهد، يمكن أن يساعدك هذا النظام الغذائي منخفض السعرات مع بعض التمارين البسيطة في تحقيق النتائج المرجوة في غضون أسابيع فقط.

كيف يعمل؟

قد يكون هذا صعبًا بعض الشيء بالنسبة للمبتدئين ، هذا النظام الغذائي مقسم إلى مرحلتين ، والتي يجب اتباعها لمدة أسبوع، في هذا النظام الغذائي ، في الأيام الثلاثة الأولى ، يمكن للشخص اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية في الإفطار والغداء والعشاء بدون وجبات خفيفة، في هذه الحالة ، يجب أن يكون تناول السعرات الحرارية حوالي 1100 - 1400 سعرة حرارية في اليوم، يساعد تناول السعرات الحرارية المنخفضة في إنقاص الوزن، ويمكن أن يمنحك تناول الطعام الصحي واتباع نظام غذائي النتائج المرجوة في الأيام الأربعة الباقية.

كيف يساعد ريجيم الأسبوع في إنقاص الوزن؟

وفقًا لخبراء الصحة، فإن هذا النظام الغذائي يساعد في إنقاص الوزن في فترة زمنية قصيرة فقط، ولكن اتباع هذا النظام الغذائي على المدى الطويل قد لا يكون ممكنًا، ومع ذلك، فإن سبب اتباع هذا النظام الغذائي في جميع أنحاء العالم هو نتائجه السريعة وأيضًا لأن تناول الطعام الصحي هو المفتاح لفقدان الوزن وإدارته، مما يجعله مستدامًا لفترة قصيرة من الوقت، ولكن إذا اتبعت هذا النظام الغذائي لمدة شهر أو سنة، فقد يؤدي ذلك إلى نقص التغذية.

وتساعد إضافة القهوة والشاي الأخضر أيضًا في تسريع عملية إنقاص الوزن، مما يساعد أيضًا في زيادة معدل التمثيل الغذائي وحرق الدهون، علاوة على ذلك ، فإن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين يجعلك تفقد الوزن وتقوي المناعة بطريقة أسرع بكثير، يساعد هذا النظام الغذائي في تعزيز عملية التمثيل الغذائي ويمنح جسمك طاقة كبيرة حيث لا داعي للتجويع مثل الحميات الغذائية الأخرى، هذا ما يجعله مستدامًا لفترة قصيرة لأنه على المدى الطويل قد يؤدي إلى أوجه القصور.