بيروت - نادين محمد -

زيت الخروع علاج طبيعى قديم معروف بفوائده المذهلة. كان زيت الخروع يُعطى للحوامل لتحفيز المخاض. يُعتقد أيضًا أنه تم استخدامه كعلاج لتهيج العين.

يشيع استخدام زيت الخروع كعنصر نشط في العديد من الأدوية ومنتجات العناية بالبشرة والشامبو. يمتلك هذا الزيت النباتي متعدد الأغراض خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات وملين ويوفر العديد من الفوائد الصحية. وبالتالي ، يُزعم أنه يساعد في تخفيف الإمساك وتحفيز المخاض وعلاج التهاب المفاصل.

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يعتبر زيت الخروع مصدرًا شائعًا لحمض الريسينوليك ، وهو حمض دهني أحادي غير مشبع. يعتبر زيت بذور الخروع من أقوى زيوت البذور. لدينا بعض الأبحاث التي تدعم آثاره الصحية خاص للجلد،فهو علاج فعال لعدد من الحالات الجلدية المزعجة. تابعي القراءة للتعرف على فوائد زيت الخروع للجسم.



1. يساعد في علاج الإمساك

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من أهم فوائد زيت الخروع أنه يساعد في تخفيف الإمساك. يعتبر الزيت ملينًا منبهًا. عندما تتناول زيت الخروع ، يتسبب ذلك في حركة أمعائك أكثر بكثير .



2. يحفز المخاض

في بعض الأحيان ، عندما تتأخر الحامل عن موعد الولادة الطبيعي، يمكنها الاعتماد على زيت الخروع لتحفيز الولادة، وذلك لان له خصائص ملينة يسبب تشنجات في الأمعاء. هذا يحفز الأمعاء والعصب المبهم، ما يهيج الرحم و يجعله ينقبض.

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3. يعالج التهاب المفاصل

يقلل زيت الخروع من الالتهابات. يحتوي حمض الريسينوليك على خصائص مسكنة ومضادة للالتهابات ممتازة . أظهر التطبيق الموضعي لهذا الحمض تأثيرًا مضادًا للالتهابات.

أظهرت دراسة أخرى أنه يمكن استخدام زيت الخروع في علاج هشاشة العظام الأولية في الركبة بشكل فعال. أظهر الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل عند إعطائهم كبسولة زيت الخروع ثلاث مرات يوميًا لمدة أربعة أسابيع ، تحسنًا في أعراضهم.

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4. تخفيف أعراض الأورام الليفية

الأورام الليفية هي أورام تتطور في الرحم. فهي حميدة وغير سرطانية، يساعد تدليك الحوض بزيت الخروع لمدة 30 دقيقة تقريبًا في تخفيف الألم المصاحب للأورام.

5. علاج البواسير

البواسير عبارة عن أوردة منتفخة في الجزء السفلي من المستقيم والشرج. غالبًا ما تسبب عدم الراحة والنزيف. تظهر الأبحاث أنه يمكن استخدام بذور الخروع لعلاج البواسير، يمكن أن يعزى ذلك إلى الخصائص المضادة للالتهابات للبذور والزيت.

6. تأخير علامات الشيخوخة

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يتضمن زيت الخروع خصائص تؤخر ظهور علامات الشيخوخة (مثل التجاعيد)، يمكنك استخدام الزيت تحت عينيك وحول فمك وعلى جبهتك وعلى الذقن وخط العنق. اغسلي هذه المناطق في الصباح وضعي قطرة من زيت الخروع. دلكي بلطف واتركيه لمدة 20 دقيقة. يغسل بالماء العادي. يمكنك بعد ذلك متابعة روتينك المعتاد للعناية بالبشرة .

7- علاج حب الشباب والندوب

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يمكن أن تساعد الخصائص المضادة للالتهابات لزيت الخروع في هذا الصدد. نظفي وجهكِ بماء فاتر وأضيفي بضع قطرات من الزيت، افركي برفق قطعة القماش على وجهك في حركات دائرية.يمكنك اتباع هذه الطريقة قبل النوم. اتركي زيت الخروع على وجهك طوال الليل. يمكنك غسله في صباح اليوم التالي. لكن إذا كانت بشرتك دهنية ، استخدمي زيت الخروع باعتدال شديد.



