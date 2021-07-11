شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صحية كبيرة لورق الغار.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الأحد 11 يوليه 2021

ورق الغار أو إكليل الرمان من أوراق التوابل المعروفة، والتي تستخدم في تتبيل وطهي الطعام وهي لا تؤكل مباشرة، بل تستخدم في إعطاء نكهة مميزة ورائحة شهية لأطباق الطعام.



وتحتوي أوراق الغار على العديد من الفيتامينات مثل فيتامين A و C، وبعض المعادن مثل النحاس والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والزنك والحديد والسيلينيوم، بالإضافة إلى حمض الفوليك ومضادات الأكسدة ومركبات النباتات المشتقة وبعض الزيوت الطيارة، وفق ما ذكر موقع «ديلي ميديكال إنفو» الطبي.

وفيما يلي أبرز فوائد ورق الغار:

للقلب والأوعية الدموية

يحتوي ورق الغار على مركبات الروتين والساليسيلات، وبعض المغذيات النباتية وحمض الكافيك و هذه العناصر تعمل على الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية والعمل على الوقاية من النوبات القلبية والسكتات الدماغية والجلطات عن طريق إحضار: 6 جرامات من ورق الغار + 8 جرامات من الزهور البرية + 600 مليلتر من الماء الدافئ، ويتم وضع هذه المكونات مع بعضها على النار حتى تمام الغليان ووصول الماء إلى النصف ثم يتم تصفيته وشربه طوال فترة العلاج.

علاج مرض السكري

أثبتت بعض الدراسات أن ورق الغار يعمل على خفض مستوى السكر في الدم، حيث أنه يساعد على تقليل مستوى الدهون الثلاثية والكوليسترول، وبالتالي فإنه ينظم عمل القلب، ويحسن من وظائفه كما أنه يحتوي مضادات الأكسدة التي تساعد الجسم على إنتاج الأنسولين، وذلك عن طريق تجفيفه وطحنه وتناول ملعقة منه مع الماء لمدة شهر.

للبشرة

لورق الغار فوائد كثيرة للبشرة حيث أنه يعمل على شد الجلد ومقاومة التجاعيد ويساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة، وتقشير البشرة والحصول على بشرة تتمتع بالنعومة والنضارة.

علاج للشعر

يساعد على التخلص من القشرة وعلاج تساقط الشعر وجفافه عن طريق استخدام زيت الغار في تدليك فروة الرأس للتغلب على هذه المشاكل، كما يستخدم في التخلص من قمل الرأس عن طريق غلي ورق الغار وتصفيته، ووضعه على الرأس لمدة 4 ساعات ثم غسله.

تحسين عملية الهضم

يساعد ورق الغار على علاج مشاكل الجهاز الهضمي، وتحسين عملية الهضم والتخلص من الإمساك، كما أنه يخفف من الانتفاخ وحرقة وحموضة المعدة وفي حالة الإصابة بأحد الأعراض السابقة يتم غليه و تناوله مثل الشاي.

علاج البرد

يساعد على علاج البرد والأنفلونزا والالتهابات ومشاكل الجهاز التنفسي عن طريق غلي بعض أوراق الغار واستنشاق البخار المتصاعد منه لمدة 10 دقائق.

تخفيف الشعور بالألم

يستخدم زيت الغار المستخلص من أوراقه في علاج الصداع النصفي عن طريق تدليك الجبهة بزيت الغار، كما أنه يساعد على علاج التهاب المفاصل والروماتيزم والتخلص من الآلام المصاحبة لهما عن طريق تدليك موضع الألم به، ويمكن غلي ورق الغار في الماء ثم تصفيته وشربه وهو ساخن وذلك للتخلص من آلام وأوجاع الجسم عامةً.

الوقاية من مرض السرطان

يحتوي ورق الغار على الكيرسيتين، والكافيك، الإيجينول، ومضادات الأكسدة وهذه العناصر لها دور فعال في مقاومة أنواع مختلفة من السرطان.

فترة الحمل

يحتوي ورق الغار على حمض الفوليك الذي يلعب دوراً هاماً في وقاية الجنين من التشوهات الخلقية، كما أنه مفيد أيضاً قبل الحمل وأثناء فترة الحمل.