إسرائيل تتيح جرعات تنشيطية من لقاح فايزر للمعرضين لخطر كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت إسرائيل، الأحد، إنها ستبدأ إتاحة جرعات تنشيطية من لقاح فايزر المضاد لـ"كوفيد-19" للبالغين الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

لكنها ما زالت تدرس ما إذا كانت الجرعات الثالثة ضرورية لعامة الناس.

وأدت سرعة انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا إلى زيادة معدلات التطعيم من جديد في إسرائيل مع ارتفاع الإصابات الجديدة خلال الشهر الماضي من عدد بسيط في خانة الآحاد إلى حوالي 450 إصابة يوميا.

ويوم الخميس الماضي، قالت شركة فايزر وشريكتها بيونتيك، الموردان الرئيسيان للقاح إلى إسرائيل منذ بدء حملة التطعيم في ديسمبر/كانون الأول الماضي، إنهما ستطلبان من السلطات الأمريكية والأوروبية في غضون أسابيع اعتماد الجرعات التنشيطية.

واستندت الشركتان في ذلك إلى زيادة خطر العدوى بعد 6 أشهر.

ولم تكشف الشركتان عن البيانات التي تثبت هذا الخطر، ما أدى إلى انتقادات لهما من بعض العلماء والمسؤولين. لكنهما قالتا إن هذه البيانات ستعلن على الملأ قريبا.

وقال وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس لإذاعة كان الإسرائيلية: "على أي حال سنعطي جرعة ثالثة اعتبارا من الآن لمن يعانون من نقص المناعة... وهؤلاء على سبيل المثال من أجريت لهم عمليات زرع أعضاء أو يعانون من حالة طبية تتسبب في هبوط المناعة".

وتوضح بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، أنه سبق تطعيم حوالي نصف 46 مريضا يعالجون في المستشفيات حاليا في إسرائيل من حالات حادة.

وقال رئيس الوزراء نفتالي بينيت في تصريحات لمجلس الوزراء أذيعت، الأحد، إنه اتفق مع فايزر على تقديم موعد الشحنة التالية من الجرعات إلى الأول من أغسطس/آب المقبل.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تصل الشحنة في سبتمبر/أيلول المقبل.