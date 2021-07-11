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القاهرة - سامية سيد - يمكن أن تساعد تحسين عاداتك الغذائية على تقوية مناعتك والتغلب على الأمراض، ففي فصل الصيف يجب أن يكون التركيز على إضافة الأطعمة الغنية بالمياه للبقاء رطبًا، كما إن تناول الفواكه والخضروات الموسمية يجعلك أقوى وأكثر صحة وسعادة وكل هذه العوامل يمكن أن تعزز التمثيل الغذائي الخاص بك أو حرق الدهون وبالتالي إنقاص الوزن، في هذا التقرير نتعرف على 5 فواكه وخضروات صيفية يجب أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي وتساعدك في الريجيم، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

5 فواكه وخضروات صيفية تقوى مناعتك وتساعدك في الريجيم

البطيخ

البطيخ هو فاكهة صيفية مميزة، يحتوى البطيخ على الماء وهي واحدة من أكثر الفواكه ترطيبًا على الإطلاق، وهو غنى أيضًا بالألياف ومنخفض للغاية في السعرات الحرارية يزيد تناول البطيخ من الشعور بالشبع ويحد من الرغبة الشديدة في تناول السكر.

هذه الفاكهة الصيفية غنية أيضًا بفيتامين ج وفيتامين أ والمغنيسيوم والبوتاسيوم والليكوبين المضاد للأكسدة، والتي قد تمنعك من الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة.

الخيار

يتمتع الخيار بخصائص تبريد طبيعية يمكنها ترطيب جسمك في الصيف وحمايتك من ارتفاع درجة الحرارة إنه منخفض السعرات الحرارية ومحتوى على الألياف التي يمكن أن تساعد على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول وتقليل الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية.

إلى جانب ذلك، الخيار غني أيضًا بفيتامين K والبوتاسيوم والمغنيسيوم، والتي يمكن أن تلبي المتطلبات الغذائية اليومية وتدعم فقدان الوزن.

المانجو

يتجنب معظم الناس المانجو معتقدين أن هذه الفاكهة الصفراء تزيد الوزن وتحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، لكن تحتوي المانجو على مركبات نشطة بيولوجيًا ومواد كيميائية نباتية لديها القدرة على قمع الخلايا الدهنية والجينات المرتبطة بالدهون، مما يجعلها ممتازة للاستهلاك أثناء فقدان الوزن يمكنك تناول مخفوق المانجو أو الاستمتاع به كفاكهة.

قرع العسل أو اليقطين

من الخضروات الصحية والمرطبة للغاية بفضل احتوائه على 92 % من محتواه على الماء ومحتوى عالي من الألياف، يعزز هذا الشبع ويمنعك من تناول أطعمة غير الصحية، وهو قليل السعرات الحرارية.

الفلفل الحار

الفلفل الحار ملئ بمادة الكابسيسين ، وهي مادة كيميائية نباتية تمنحها نكهة فريدة تعمل هذه المادة الكيميائية أيضًا على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتحسين الهضم وحرق الدهون وتساعد على تخفيف الألم يمكنك إضافته إلى السلطة أو الأطعمة الأخرى.