شكرا لقرائتكم خبر عن لطلبة الثانوية العامة.. قلل السكريات وتناول الأوميجا 3 لتحسين الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش طلاب الثانوية العامة فى حالة من القلق وقت الامتحانات بسبب الخوف من النسيان وعدم تذكر المعلومات، وقد أظهرت الأبحاث أن النظام الغذائي ونمط الحياة لهما تأثير كبيرعلى الذاكرة والتركيز أيضا، فى التقرير التالى نتعرف على 5 طرق قائمة على الأدلة لتحسين ذاكرتك بشكل طبيعي، وفقا لما نشر موقع healthline.

5 طرق طبيعية لتحسين الذاكرة والتغلب على النسيان لطلبة الثانوية العامة

1. تناول كميات أقل من السكر المضاف

ارتبط تناول الكثير من السكر المضاف بالعديد من المشكلات الصحية والأمراض المزمنة، بما في ذلك التدهور المعرفي، وأظهرت الأبحاث أن النظام الغذائي الغني بالسكر يمكن أن يؤدي إلى ضعف الذاكرة وتقليل حجم المخ، خاصة فى منطقة الدماغ التي تخزن الذاكرة قصيرة المدى.