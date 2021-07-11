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شكرا لقرائتكم خبر عن لطلبة الثانوية العامة.. قلل السكريات وتناول الأوميجا 3 لتحسين الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعيش طلاب الثانوية العامة فى حالة من القلق وقت الامتحانات بسبب الخوف من النسيان وعدم تذكر المعلومات، وقد أظهرت الأبحاث أن النظام الغذائي ونمط الحياة لهما تأثير كبيرعلى الذاكرة والتركيز أيضا، فى التقرير التالى نتعرف على 5 طرق قائمة على الأدلة لتحسين ذاكرتك بشكل طبيعي، وفقا لما نشر موقع healthline.5 طرق طبيعية لتحسين الذاكرة والتغلب على النسيان لطلبة الثانوية العامة
1. تناول كميات أقل من السكر المضاف
ارتبط تناول الكثير من السكر المضاف بالعديد من المشكلات الصحية والأمراض المزمنة، بما في ذلك التدهور المعرفي، وأظهرت الأبحاث أن النظام الغذائي الغني بالسكر يمكن أن يؤدي إلى ضعف الذاكرة وتقليل حجم المخ، خاصة فى منطقة الدماغ التي تخزن الذاكرة قصيرة المدى.
2. جرب مكمل زيت السمك
زيت السمك غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية وحمض إيكوسابنتاينويك، هذه الدهون مهمة للصحة العامة وقد ثبت أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتقليل الالتهاب، وتخفيف التوتر والقلق، وتبطئ التدهور العقلي.
3. خصص وقتًا لتمارين التأمل
قد تؤثر ممارسة رياضة التأمل وهى رياضة تساعد على التنفس العميق والاسترخاء، بشكل إيجابي على صحتك بعدة طرق وقد وجد أنه يقلل التوتر والألم، ويخفض ضغط الدم ويحسن الذاكرة، وثبت أن التأمل يزيد المادة الرمادية في الدماغ. تحتوي المادة الرمادية على أجسام الخلايا العصبية.
4. الحفاظ على وزن صحي
يعد الحفاظ على وزن صحي للجسم أمرًا ضروريًا للصحة العامة وهو أحد أفضل الطرق للحفاظ على جسمك وعقلك في أفضل حالة، يمكن أن تؤدي السمنة أيضًا إلى مقاومة الأنسولين والالتهابات، وكلاهما يمكن أن يؤثر سلبًا على الدماغ.
5. قلل من الكربوهيدرات المكررة
قد يؤدي استهلاك كميات كبيرة من الكربوهيدرات المكررة مثل الكعك والحبوب والبسكويت والأرز الأبيض والخبز الأبيض إلى الإضرار بذاكرتك، تحتوي هذه الأطعمة على مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفعًا، مما يعني أن الجسم يهضم هذه الكربوهيدرات بسرعة.