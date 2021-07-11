خسارة الوزن برجيم اللبن الرائب وطحين الكتان السريع 

بيروت - نادين محمد - يمكن خسارة الوزن بطرق مختلفة. وتعتبر بعض الحميات صحية حيث تساعد على الحفاظ على الصحة السليمة وعلى خسارة الوزن لأطول مدة ممكنة. وفي المقابل يسبب بعضها المعاناة من نقص في المغذيات الاساسية مثل الفيتامينات والمعادن. والافضل دائماً هو اتباع نظام غذائي متوازن خال من الاطباق الدسمة والدهون الضارة والسكريات. وفي موازاة ذلك ينصح احياناً باتباع حميات لمدة قصيرة من اجل تسريع عملية خسارة الوزن وحرق الدهون التي تتراكم في مناطق الجسم المختلفة. ولهذا من المفيد مثلاً اتباع برنامج رجيم اللبن الرائب ودقيق الكتان الفعال والسريع.

يساعد هذا الرجيم على خسارة الوزن بفضل بعض العناصر التي تحتوي عليها مكوناته. فمن المعروف انه يتم تحضير اللبن الرائب عن طريق تخمير الحليب وهو ما يجعله غنياً بالمغذيات التي تعمل على تحسين عملية المرور المعوي. اما بذور الكتان فهي تعمل على تنقية الامعاء وتخليصها من السموم والبقايا الضارة. ولهذا ينصح باستخدام هذين المكونين لتحضير وصفة منحفة ولذيذة في الوقت نفسه.

المقادير

كمية كافية من طحين او دقيق بذور الكتان

كمية مناسبة من اللبن الرائب

الخطوات

يمكن تحضير مزيج اللبن الرائب ودقيق الكتان بسهولة من خلال القيام بخطوات سريعة جداً تستغرق دقائق قليلة.

1 يمزج المكونان جيداً حتى الحصول على مزيج منسجم ومن دون اي تكتلات.

2 يحفظ المزيج في الثلاجة الى ان يحين موعد تناوله، على ان يتم وضعه في مرطبان زجاجي محكم الاغلاق. وفي هذه الحالة يمكن الاحتفاظ به لمدة 10 ايام لا اكثر.

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كيفية تطبيق الرجيم



يمكن تنفيذ برنامج رجيم اللبن الرائب وطحين الشوفان بسهولة لمدة 3 اسابيع فقط. ولهذا يجب شرب كمية محددة من المزيج مرة واحدة في ايام كل اسبوع. وفي موازاة ذلك من الضروري اتباع حمية غذائية صحية وشرب الكثير من الماء وممارسة الرياضة بشكل منتظم والتخلي عن العادات الغذائية والحياتية الضارة. ومنها المبالغة في تناول المأكولات الجاهزة والغنية بالدهون والسكر والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة.

الاسبوع الاول

الى جانب الوجبات الصحية يجب تناول مزيج يحتوي على 100 ملل من اللبن الرائب مع ملعقة وسط من طحين الكتان.

الاسبوع الثاني

في هذه الفترة ينصح بتناول مزيج يحتوي على 100 ملل من اللبن الرائب وملعقتين وسط من دقيق الكتان.

الاسبوع الثالث

في ايام هذا الاسبوع يمكن تناول المزيج نفسه مرة يومياً على ان يحتوي على 150 ملل من اللبن الرائب و3 ملاعق وسط من طحين الكتان.

ومن اجل الحصول على افضل نتيجة اي استعادة الرشاقة ونحت الجسم بعد انتهاء شهر رمضان وايام عيد الفطر، يجب الحرص على شرب ما لا يقل عن ليترين يومياً والنوم لعدد ساعات كافية وتنظيم الوجبات. ويمكن تكرار تطبيق هذه الحمية مرة سنوياً وخصوصاً في الفترات التي تلي الاعياد. فهذا يحفز عملية الهضم ويعمل على تنظيف الجسم من الفضلات الضارة والسموم.

ورغم انه يساعد على خسارة الوزن الزائد لا ينصح بتطبيق هذا الرجيم الاشخاص الذين يعانون من اضطرابات معوية مثل الانسداد او الالتهابات او نزف قنوات الجهاز الهضمي. والسبب انه لا يمكن هؤلاء تناول بذور او دقيق الكتان لأن هذا يسبب تفاقم حالتهم المرضية. ولهذا من الافضل دائماً وقبل اتباع اي حمية غذائية لحرق الدهون ونحت القوام استشارة اختصاصيي التغذية.

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