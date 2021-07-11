صحة ورشاقة

أقصر بقرة في العالم تستعد لدخول موسوعة جينيس

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محمد الفلاح - الأحد 11 يوليه 2021

تجاهل المئات في بنجلاديش القيود المفروضة لمكافحة ، وتدفقوا على مزرعة لمشاهدة بقرة طولها 51 سنتيمترا يعتقد أنها الأقصر في العالم.

 

وتزن البقرة راني 26 كيلوجراما وتتميز بصغر الحجم لدرجة أنه يمكن حملها بسهولة.

 

وقال مسؤولو المزرعة إنهم تقدموا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسجيل راني باعتبارها أقصر بقرة في العالم.

 

وقال محمد سالم المسؤول في شكور أجرو للصناعات "نحن واثقون أنها ستكون أصغر بقرة".

 

وتشير بيانات الموسوعة إلى أن اللقب تحمله حاليا البقرة مانيكيام الموجودة في ولاية كيرالا الهندية وكان طولها 61 سنتيمترا عند تسجيلها في عام 2014.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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