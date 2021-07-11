أقصر بقرة في العالم تستعد لدخول موسوعة جينيس

وتشير بيانات الموسوعة إلى أن اللقب تحمله حاليا البقرة مانيكيام الموجودة في ولاية كيرالا الهندية وكان طولها 61 سنتيمترا عند تسجيلها في عام 2014.

تجاهل المئات في بنجلاديش القيود المفروضة لمكافحة كورونا ، وتدفقوا على مزرعة لمشاهدة بقرة طولها 51 سنتيمترا يعتقد أنها الأقصر في العالم.

محمد يوسف

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