شكرا لقرائتكم خبر عن أعشاب وفواكه هتساعد على ضبط هرمونات جسمك.. أبرزها بذور الشمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جميع الأعشاب المستخدمة في موازنة الهرمونات آمنة للاستخدام، لكن هناك فئة معينة من الناس يجب أن يكونوا على دراية بها قبل تناول أي من هذه الأعشاب، يمكن أن تكون هذه العلاجات العشبية خطيرة بالنسبة للحوامل أو المرضعات أو الذين يستخدمون أي علاج هرموني آخر أو يعانون من أي اضطراب في الصحة العقلية أو السرطان، فى التقرير التالى نتحدث عن 4 أعشاب لموازنة مستويات الهرمونات الخاصة بك، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

بذور الشمر

بذور الشمر تحتوي على بذور سوداء صغيرة غنية بخصائص مضادة للأكسدة وتساعد في موازنة الهرمونات، كما تحتوي حبة البركة على ثيموكينون الموجود أيضًا في أدوية التوازن الهرموني، البذور العلاجية يمكن أن تكون فعالة في متلازمة تكيس المبايض، ترتبط هذه المتلازمة بمستويات الهرمون غير الطبيعية بين النساء في سن الإنجاب، تساعد على تنظيم الأنسولين في الجسم والهرمونات الأخرى مثل مستويات هرمون التستوستيرون وهرمون الغدة الدرقية.



بذور الشمر

التوت التوت يمكن أن يحسن التوت من الأعراض المرتبطة بانقطاع الطمث والصحة الإنجابية، يحتوي على مركبات التي يمكن أن تؤثر على الهرمونات مثل البرولاكتين والناقل العصبي الدوبامين، هذه المركبات مفيدة أيضا في تخفيف مشاكل العقم ومتلازمة تكيس المبايض، قد يساعد ذلك أيضا في خفض المستويات المتزايدة للهرمونات المرتبطة ويمكن أن يخفف من آلام الثدي.

التوت البردقوش البردقوش يفيد في علاج أنواع مختلفة من الإجهاد ومتلازمة تكيّس المبايض، كما أنه أيضا مفيد في خفض هرمونات التوتر والحفاظ على الأدرينالين تحت السيطرة، كما أنه يستخدم لموازنة مستويات هرمون الاستراديول وهو هرمون ينتجه المبيضان، وأظهر البردقوش تحسنًا كبيرًا في تقليل مستويات هرمون الأنسولين الصائم في الجسم مما يشير إلى قدرته على تنظيم نسبة السكر في الدم أيضًا.