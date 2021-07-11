شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أفضل 8 أطعمة تساعد على تحسين الهضم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعلم أن صحة أمعائك يمكن أن تكون في الواقع نافذة على بقية صحتك؟ في السنوات الأخيرة، ربطت الأبحاث ما يحدث بالجهاز الهضمي بعدد من النتائج الصحية، من الالتهاب واضطرابات المناعة الذاتية وحالات الجلد إلى مرض السكري من النوع 2 وصحة الدماغ، وعندما يتعلق الأمر بالحفاظ على أمعائك فإن ما تأكله (أو لا تأكله) يلعب دورًا رئيسيًا في عملية الهضم وصحتك العامة في النهاية أضف هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي لهضم صحي، وفقا لما نشره موقع " EatingWell".

تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة يعني مجموعة متنوعة من الأطعمة للبكتيريا التي تعيش بشكل طبيعي في أمعائك ، ويعرف أيضًا باسم ميكروبيوم أمعائك، على الرغم من أن التنوع هو المفتاح ، فإن تناول ما يكفي من الأطعمة الغنية بالألياف، يمكن أن تحافظ على انتظام الجهاز الهضمي .

أفضل الأطعمة للهضم الشوفان

الشوفان غذاء بروبيوتيك، وغير مكلف ويمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من الوصفات ، البروبيوتك في الأساس غذاء للبكتيريا الجيدة التي تعيش في أمعائك وتحافظ على جهازك الهضمي على المسار الصحيح.

الكرنب " الملفوف"

يحتوي مخلل الملفوف والأطعمة المخمرة الأخرى على البروبيوتيك ، الذى يساعد في تعويض الخسارة الحتمية للبكتيريا الجيدة في أمعائك ، ثبت أن البروبيوتيك يقلل من الانتفاخ والغازات وأعراض الجهاز الهضمي الأخرى غير المرغوب فيها.

الأناناس

الأناناس ليس مجرد فاكهة لذيذة للاستمتاع بها، ولكنه قد يدعم عملية الهضم الصحية بسبب الإنزيم الهضمي الذي يحتوي عليه ، والذي يسمى البروميلين، يشتهر البروميلين بتكسير البروتينات في الأطعمة التي نتناولها، وبالتالي يساعد في تسهيل عملية الهضم، مما يقلل من الإسهال وأعراض الجهاز الهضمي الأخرى.

بذور الشيا

هذه البذور الصغيرة هي مصدر رائع للألياف، إنها الألياف القابلة للذوبان التي تساعدهم في الواقع على تكوين قوام يشبه البودنج عند نقعهم في سائل، وهذه الألياف نفسها تساعد على امتصاص الماء في أمعائك، هذا النوع من الألياف لا يساعد فقط في تعزيز ودعم البكتيريا المفيدة في أمعائك، بل يمكنه أيضًا تقليل الإمساك عن طريق تعزيز حركات الأمعاء الصحية المنتظمة.

التفاح

يحتوي التفاح على ألياف تسمى البكتين، وقد ثبت أيضًا أن البكتين يوفر فوائد وقائية في بطانة الأمعاء يحتمل أن يحمي من مسببات الأمراض غير المرغوب فيها.

الفاصوليا

يتم تخمير الألياف الموجودة في الفاصوليا بواسطة البكتيريا الجيدة في أمعائك، مما يجعلها تقوم بوظيفتها المهمة المتمثلة في السماح بدخول العناصر الغذائية إلى مجرى الدم وإبعاد السموم.

البروكلي

تم ربط البروكلي إلى جانب الخضروات الصليبية الأخرى مثل الكرنب والقرنبيط بتحسين صحة الجهاز الهضمي وتنوع الميكروبات في أمعائك، تشتهر الخضروات الصليبية أيضًا بتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وتقليل التهاب القولون، يُفترض أن التخمر المعوي للألياف البروبيوتيك في هذه الخضروات يساعد في تكوين أحماض دهنية قصيرة السلسلة قد تقلل الالتهاب، يمكن أن يكون هذا مصحوبًا بجانب من الغازات ، لذلك إذا كنت لا تأكل الخضروات الصليبية بانتظام بالفعل، فأضفها إلى نظامك الغذائي بكميات صغيرة.

الموز

يحتوي الموز على نوع من النشا يمكن أن يغذي البكتيريا النافعة في أمعائك، مما يحسن ميكروبيوم الأمعاء