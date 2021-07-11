إليك الفوائد الصحية لصعود الدرج يومياً

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

كثيرا منا يفضل الصعود بالمصعد بدلاً من استخدام الدرج “السلم”، الأمر الذي يجعلهم لا يدركون فوائد صعود الدرج يوميا والذي يعد بمثابة رياضة بسيطة صحية، لتعزيز اللياقة البدنية للجسم وإنقاص الوزن، والتقليل من خطر الإصابة بالأمراض.

وشرح خبير اللياقة البدنية ورياضة الجري، الروسي يفغيني شوفاكين في حديث لـ”سبوتنيك”، التغيرات الصحية التي ستحصل في حال صعدت مشيا على الدرج بشكل يومي، ناصحا في الوقت ذاته تهيئة الجسم لمثل هذا النوع من الحركة.

وأضاف الخبير، أن : “صعود الدرج كل يوم يعمل على تقوية عضلات الفخذين والبطن والساقين والأرداف، وللحصول على فائدة أكبر، يمكن القيام بذلك من خلال خطوات واسعة في عملية الصعود، مع الحفاظ على وضع الجسم مشدودا وعدم الارتخاء، الأمر الذي سيسبب إجهادا لعضلات البطن والأرداف. وسيؤدي ذلك إلى تقوية القلب والأوعية الدموية”.

وبحسب المختص، سيكون التأثير ملحوظا إذا بدأت في الصعود إلى الطوابق العليا بشكل منهجي، مذكرا بأنه تم تطوير آلة تمارين الكارديو “السائر” الشهيرة على أساس المشي على الدرج.

وحول خسارة الوزن، قال المختص بأن هذه العملية لن تساعد كثيرا على ذلك، إلّا أنها ستزيد من النشاط اليومي وحيوية الجسم.

ونصح في الوقت نفسه تهيئة الجسم لذلك من خلال التحضير في صالة الألعاب لبعض الوقت قبل البدء باستخدام الدرج بشكل دائم.

ويُذكر أن ممارسة هذا النوع من الرياضة يعمل على التقليل من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ومرض السكري وبعض أنواع من أمراض السرطان، ويساعد فى الحماية من انسداد الشرايين، ويساعد على اتساع الرئتين ما يزيد التنفس بعمق أكثر.