لقاح يحمي من “دلتا كورونا” بنسبة 90 %

كتبت أسماء لمنور في الأحد 11 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 11 - يوليو - 2021 9:54 صباحًا

بعد انتشار سلالات متحورة من فيروس كورونا، أثيرت بعض التساؤلات حول فعالية اللقاحات في مواجهتها خاصة متحور دلتا.

وطمأن خبراء وعلماء في مجال اللقاحات، سكان العالم من فعالية معظم اللقاحات التي تم انتاجها داخل مختبرات خاصة لمواجهة فيروس كورونا ، في ظلّ التخوف الكبيرة من انتشار السلالات الناتجة عنه.

ومن جانبه، أعلن الدكتور سيرغي نيتيسوف، مدير مخبر النانو تكنولوجي الحيوي وعلم الأحياء الدقيقة والفيروسات في جامعة نوفوسيبيرسك الحكومية أن لقاح “سبوتنيك-V” الروسي، يوفر حماية بنسبة 95% ضد السلالة الأولى من الفيروس، والآن أصبح يوفر 90% حماية ضد متغير “دلتا”.

وأشار إلى أنه في يومنا هذا، تمكن العالم من ابتكار أدوية مضادة لفيروسات فعالة للغاية، من ضمنها تتضمن لقاح “سبوتنيك-V”، مضيفاً أنه يجب استخدام هذه اللقاحات للحد من انتشار الفايروس.

ونوّه نيتيسوف، أنّ لقاحات حمض نووي ريبوزي رسول، ولقاحات النواقل، من بينها لقاح “سبوتنيك-V”، تحمي من سلالة كوفيد-19 الهندية “دلتا”، ولكن بنسبة أقل من السلالة الرئيسية.

وكان لروسيا السبق في الإعلان عن إنتاج أول لقاح مضاد لكورونا في العالم، وذلك في شهر أغسطس/آب 2020، ليصبح لقاح “سبوتنيك V” الذي طوره “مركز غاماليا لأبحاث علوم الأوبئة”، منذ ذلك الوقت أحد أهم وأفضل 3 لقاحات في العالم.

ويعتمد اللقاح الروسي على استخدام فيروس من النوع البارد المعدل وراثيا تم تصميمه بحيث يكون غير ضار كناقل يعمل على إيصال جزء صغير من فيروس كورونا إلى الجسم لتحفيز الاستجابة المناعية، والتعرف على فيروس “كوفيد-19” ومقاومته حال الإصابة به.

ويُذكر أنَّ لقاح “سبوتنيك V” عبارة عن جرعتين بفارق زمني 21 يومًا، ويمكن تخزينه في ظروف أفضل من سابقيه عند درجة حرارة تتراوح بين 2 إلى 8 درجات مئوية.

ونظرًا لفعاليته العالية التي تتجاوز97% وسهولة نقله وتخزينه بات اللقاح متوفرًا في أكثر من 67 دولة، وتراكمت الحجوزات عليه، لتعلن 20 شركة في 13 دولة البدء في إنتاجه داخلها.