إشادة بمشروع تصنيع لقاح كورونا في المغرب.. 5 ملايين جرعة شهريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشاد تجمع دول الساحل والصحراء، المعروف بـ"سين - صاد"، بالمشروع الملكي المغربي، الرامي لتحويل المغرب لقُطب أفريقي في صناعة اللقاحات.

وأوضح بيان للتجمع، وصلت إلى ”الخليج 365” نُسخة منه، أن هذا المشروع المبتكر يعد تجسيدا لإرادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، لتزويد المملكة بقدرات صناعية وبيوتكنولوجية كاملة وشاملة، مخصصة لتصنيع اللقاحات في المغرب.



وقبل أيام، وقعت المملكة المغربية والصين على 3 اتفاقيات للتعاون بهدف تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لـ"كوفيد- 19" ولقاحات أخرى بالمغرب.

وأوضح تجمع (سين - صاد) أن هذه المبادرة الملكية تتماشى مع رؤية أجندة 2063 للاتحاد الأفريقي، والتي بموجبها أصبحت القارة الأفريقية مركزا للتميز في البيوتكنولوجيا، ما سيمكنها من ضمان استقلاليتها الطبية والتكنولوجية في مواجهة المخاطر الصحية الحالية، وكذا ظهور الأوبئة.



وثمن تجمع دول الساحل والصحراء الرؤية المتبصرة للملك محمد السادس، لإطلاقه هذا المشروع الاستثنائي الذي سيمكن المملكة من الحصول على القدرات التكنولوجية المثلى في مجال الإنتاج المستقل للأدوية واللقاحات عالية الجودة والآمنة، والفعالة، والمتاحة بأسعار معقولة".

وأشار إلى أن "الدول الأفريقية ستستفيد من الخبرة والسيادة الصحية والريادة المشرقة للمغرب على الصعيد القاري".

وتابع التجمع أن هذا المشروع الاستراتيجي سيسمح للقارة الأفريقية بمواصلة إنشاء أقطاب صناعية تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من جهة، وضمان الاندماج الاقتصادي الكامل للقارة من جهة أخرى، وذلك تماشيا مع أحكام معاهدة أبوجا (3 يونيو 1991).

ونوه بيان تجمع دول الساحل والصحراء بأن المغرب سيكون قادرا على إنتاج 5 ملايين جرعة من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) شهريا، بكلفة إجمالية تبلغ 500 مليون دولار.

