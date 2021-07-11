كل ما تريد معرفته عن أسباب وأعراض وعلاج قلق الامتحانات

ما أسباب القلق من الامتحانات؟

هناك عدد من العوامل المختلفة التي قد تدفع الطلاب إلى الشعور بالقلق في مواجهة الاختبارات، وقد أظهرت الأبحاث أن الآباء الذين يمارسون قدرًا كبيرًا من الضغط الأكاديمي على أطفالهم قد يساهمون في الامتحان القلق، الطلاب الذين يشعرون بضغط الوالدين هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض جسدية للقلق أثناء الاختبارات بالإضافة إلى قلق أكبر قبل وأثناء الامتحانات .

ما الأسباب المحتملة الأخرى؟

أداء الاختبار السابق ضعيف: قد يكون الطلاب الذين أدوا بشكل سيئ في الاختبارات السابقة أكثر عرضة للشعور بالقلق.

قلة التحضير:يمكن أن يؤدي التسويف أو الفشل في الدراسة للامتحان إلى زيادة مستويات القلق أثناء الاختبار.



القلق

الخوف من الفشل: يواجه الطلاب الذين يربطون إحساسهم بقيمتهم الذاتية بنتائج اختباراتهم قدرًا كبيرًا من الضغط لتحقيق أداء جيد،هذا الضغط المرتفع على الأداء الجيد يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى مزيد من القلق.

القلق من الاختبار نفسه: بمجرد أن يختبر الطالب مستوى معينًا من القلق من الاختبار لأي سبب من الأسباب ، سواء كان ذلك بسبب سوء الإعداد أو الضغط الخارجي المرتفع من المعلمين أو أولياء الأمور ، فمن المرجح أن يواجهوا نفس القلق مرة.