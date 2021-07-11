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شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن أسباب وأعراض وعلاج قلق الامتحانات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - القلق من الامتحانات هو شكل من أشكال الاضطراب الذي يعزز بالخوف والقلق والتوتر وحتى الشعور بالمرض الجسدي فى أيام الامتحانات، قد يساعدك القليل من التوتر على أداء أفضل ما لديك ومع ذلك، عندما تصبح هذه الاضطرابات مفرطة لدرجة أنها تتعارض بالفعل مع الأداء في الامتحان ، تعرف باسم القلق من الامتحانات، وفقا لما نشر من موقع verywellmind.
ماهى الأعراض الجسدية لقلق الامتحانات؟
- التعرق.
- ضربات قلب سريعة.
- فم جاف.
- إغماء.
- غثيان.
ماهى الأعراض العاطفية؟
- كآبة.
- احترام متدن للذات
- غضب.
- مشاعر يأس.
- إحساس بالنقص.
ما هى الأعراض المعرفية والسلوكية؟
- الشعور بالتململ.
- التجنب التام لمواقف الحديث عن الامتحانات.
- النسيان.
القلق
- عدم الثقة بالنفس.
- الحديث السلبي عن النفس.
ما أسباب القلق من الامتحانات؟
هناك عدد من العوامل المختلفة التي قد تدفع الطلاب إلى الشعور بالقلق في مواجهة الاختبارات، وقد أظهرت الأبحاث أن الآباء الذين يمارسون قدرًا كبيرًا من الضغط الأكاديمي على أطفالهم قد يساهمون في الامتحان القلق، الطلاب الذين يشعرون بضغط الوالدين هم أكثر عرضة للإصابة بأعراض جسدية للقلق أثناء الاختبارات بالإضافة إلى قلق أكبر قبل وأثناء الامتحانات .
ما الأسباب المحتملة الأخرى؟
أداء الاختبار السابق ضعيف: قد يكون الطلاب الذين أدوا بشكل سيئ في الاختبارات السابقة أكثر عرضة للشعور بالقلق.
قلة التحضير:يمكن أن يؤدي التسويف أو الفشل في الدراسة للامتحان إلى زيادة مستويات القلق أثناء الاختبار.
القلق
الخوف من الفشل: يواجه الطلاب الذين يربطون إحساسهم بقيمتهم الذاتية بنتائج اختباراتهم قدرًا كبيرًا من الضغط لتحقيق أداء جيد،هذا الضغط المرتفع على الأداء الجيد يمكن أن يؤدي بعد ذلك إلى مزيد من القلق.
القلق من الاختبار نفسه: بمجرد أن يختبر الطالب مستوى معينًا من القلق من الاختبار لأي سبب من الأسباب ، سواء كان ذلك بسبب سوء الإعداد أو الضغط الخارجي المرتفع من المعلمين أو أولياء الأمور ، فمن المرجح أن يواجهوا نفس القلق مرة.
ما أبرز العلاجات؟
غالبا ما يتضمن علاج القلق من امتحان المساعدة الذاتية والاستراتيجيات العلاجية لإدارة مستويات التوتر قبل الاختبار وأثناؤه، غالبًا ما يتم مساعدة الطلاب في تقنيات الدراسة ومهارات إجراء الاختبارات للتأكد من أن لديهم الاستعداد والقدرات التي يحتاجونها للنجاح في الاختبارات.
يمكن أيضًا وصف الأدوية المضادة للقلق للطلاب الذين يعانون من قلق شديد أو الذين يعانون من نوبات الهلع للمساعدة في السيطرة على هذه الأعراض.
هل هناك نصائح للتعامل مع القلق؟
ممارسة استراتيجيات إدارة الإجهاد:يمكن أن تساعدك تقنيات الاسترخاء مثل التنفس العميق على الاسترخاء قبل الاختبار وأثناءه.
قم بإجراء تعديلات على نمط الحياة: يمكن أن تكون عادات الرعاية الذاتية ، مثل الحصول على قسط كافٍ من النوم وتناول وجبات صحية ، مفيدة في إدارة أعراض القلق.
أسس عادات جيدة: اعمل على تطوير عادات دراسية جيدة وتأكد من أنك مستعد جيدًا للاختبارات. إحدى الطرق الجيدة للقيام بذلك هي مكافأة نفسك على الأهداف التي حددتها أثناء الدراسة.
تعلم قبول الأخطاء: لا تربط قيمتك الذاتية بنتيجة الاختبار. إنه اختبار واحد وأهميتك كشخص لا تعتمد على الدرجات.