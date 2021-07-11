داء بختريف.. أسبابه وطرق الوقاية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الرابطة الألمانية لأطباء الروماتيزم إن التهاب الفقار القسطي هو التهاب روماتيزمي مزمن يصيب عادة مفاصل العمود الفقري والمفصلين.

وأشارت إلى أن هذا المرض يعرف أيضا باسم داء "بختريف" نسبة للطبيب الروسي "فلاديمير بختريف"، الذي اكتشفه.

وأوضحت الرابطة أن أسباب الإصابة بداء "بختريف" غير معلومة على وجه الدقة حتى الآن، ولكن يرجح الأطباء أن الإصابة بالمرض ترجع إلى عوامل جينية أو خلل وظيفي بجهاز المناعة.

وتتمثل أعراض داء "بختريف" في آلام بالجزء السفلي من الظهر وتيبس المفاصل في الصباح. ومع تقدم المرض قد تتدهور حركة العمود الفقري، فضلا عن هشاشة العظام وضمور العظام.

وعلى الرغم من أنه لا يمكن الشفاء من داء "بختريف"، إلا أنه يمكن علاجه جيدا بواسطة الأدوية والعلاج الطبيعي، كما قد تتطلب بعض الحالات تدخلا جراحيا.

كما يلعب أسلوب الحياة الصحي دورا هاما في مواجهة داء "بختريف"؛ حيث ينبغي اتباع نظام غذائي صحي قليل اللحوم وغني بالخضراوات والفواكه، وكذلك الأسماك الغنية بالأحماض الدهنية "أوميجا 3"، والتي تعمل على محاربة التهابات المفاصل.

ومن المهم أيضا ممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على حركية المفاصل مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات الهوائية، كما ينبغي ممارسة تمارين تقوية العضلات، وذلك لتقوية عضلات الجذع بصفة خاصة، ما يساعد في الحفاظ على الوضعية المنتصبة للعمود الفقري.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إنقاص الوزن في حال الإصابة بالبدانة، مع الإقلاع عن التدخين؛ نظرا لأن النيكوتين يتسبب في تفاقم الحالة المرضية.