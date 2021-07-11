كورونا حول العالم.. أستراليا تسجل أول وفاة في 2021 ورقم قياسي بالهند

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يسعى العالم جاهدا لمكافحة فيروس كورونا المستجد وسلالاته وأحدثها "دلتا"، حيث حصد الفيروس أكثر من 4 ملايين شخص في 210 دول ومناطق.

وأظهرت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 187 مليوناً و276 ألفاً و198 حالة، الأحد.





وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و42 ألفاً و981 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 171 مليوناً و251 ألفاً و586 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.





أول وفاة في أستراليا هذا العام

سجلت أستراليا، الأحد، أول حالة وفاة مرتبطة بفيروس كورونا هذا العام إضافة إلى تسجيل رقم قياسي للإصابات خلال 2021 بلغ 77 إصابة جديدة بالفيروس في ولاية نيو ساوث ويلز التي تكافح تفشي سلالة دلتا من الفيروس.

وقالت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بيرجيكليان إنه من المتوقع ارتفاع الأعداد بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة في سيدني والمناطق الواقعة حولها والتي تخضع لعزل عام لمدة ثلاثة أسابيع.

وأضافت: "أتوقع أن تكون الأعداد في نيو ساوث ويلز أكبر من 100 غدا".

وسجلت أستراليا يوم السبت 50 إصابة وهو الرقم القياسي السابق لعام 2021، وبذلك يرتفع عدد حالات التفشي الأخيرة إلى 566 حالة، ومن بين إصابات يوم الأحد خالط 26 شخصا الناس أثناء إصابتهم بالعدوى مما أدى إلى تعميق المخاوف من تمديد عزل عام لأكثر من خمسة ملايين شخص في سيدني والمناطق المحيطة بها.





24 إصابة جديدة في الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن بر الصين الرئيسي سجل 24 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، نزولا من 26 إصابة قبل يوم.

وذكرت اللجنة في بيان أن 12 من الإصابات الجديدة محلية.

وقالت إن عدد الإصابات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 17 ارتفاعا من 16 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابة مؤكدة.

ويبلغ حاليا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92039 في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.





رقم قياسي في الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند تسجيل 41506 إصابات جديدة بـ"كوفيد-19" في رقم قياسي جديد، و895 وفاة جراء هذا المرض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.





1324 إصابة جديدة في كوريا الجنوبية

قالت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية إن كوريا الجنوبية سجلت 1324 إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى منتصف ليل السبت بانخفاض عن الرقم القياسي الذي بلغ 1378 في اليوم السابق مع تصدي البلاد لتصاعد في الإصابات على الرغم من انخفاض الحالات الخطيرة عن الموجات السابقة.





232 وفاة جديدة في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 9581 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كوفيد-19"، و232 وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و586721 والوفيات إلى 234907.

وتقول الحكومة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للحالات أعلى بكثير من المعلن، وتشير بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة إلى أن العدد الفعلي للوفيات يزيد عن الرقم المؤكد بنسبة 60 في المئة على الأقل.



