شكرا لقرائتكم خبر عن روشتة صحية للحفاظ على صحة أمعائك وتعزيز مناعتك..منها مضغ الطعام جيدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد الحفاظ على صحة الأمعاء أمرًا بالغ الأهمية لتقوية جهاز المناعة لديك من أجل محاربة الأمراض والعدوى والحفاظ على الصحة العامة، وهناك مجموعة من الممارسات والعادات الغذائية الصحية وأنماط الأكل، لا تزود جسمك بفوائد صحية عديدة فحسب، بل تسهل أيضًا وظائف الجسم الحيوية مثل الهضم، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلى.. قواعد النظام الغذائى للحفاظ على صحة الأمعاء وتعزيز المناعة: 1- تجنب الأكل الطائش

تجنب تناول الطعام دون داع، لا تتناول الطعام إلا بعد التأكد من أن هضم وجبتك السابقة بالكامل ومن ثم الشعور بالجوع، نظرًا لأننا نشعر بالجوع في معظم الأوقات بسبب الجفاف، ويمكن للشخض وقتها تعويض ذلك بشرب الكثير من الماء والعصائر الطبيعية الصحية منخفضة السكر.

2- ابتعد عن وسائل الإلهاء أثناء تناول الطعام

تأكد من تناول وجباتك في بيئة مريحة وهادئة، حيث يشاهد معظم الناس التلفاز أو الهاتف أو الكمبيوتر المحمول أثناء تناول الطعام، وهو أمر غير مستحسن وقد يدفع لتناول المزيد من الطعام دون وعى.

3- ركز على كمية طعامك المتناول

كل جسم لديه احتياج متفاوت من كميات الطعام وفقًا لحجم المعدة ومعدلات التمثيل الغذائي، لذلك من المهم أن تتناول الطعام فقط حتى الشعور بالشبع.

4- تناول طعام طازج ودافئ

حاول تناول الطعام الدافئ والطازج، وتجنب تناول أي شيء بارد جدًا لأن الإنزيمات التى تساعد على الهضم تتطلب درجة حرارة دافئة قليلاً لتعمل بأقصى درجاتها.

5- تناول طعام صحي

تجنب تناول الأطعمة الغنية بالزيوت غير الصحية، أو الأطعمة المصنعة وتلك التى تحتوى على نسبة عالية من المحليات الصناعية، من أجل ضمان هضم الطعام بصورة جيدة وتحسين عملية التمثيل الغذائي، حيث يمكن أن تسبب الوجبات الخفيفة المعبأة آثارًا ضارة لجسمك.

6- مضغ الطعام جيدًا

تبدأ عملية هضم الطعام من الفم، حيث تعمل بعض الإنزيمات التى يفرزها اللعاب فى الفم على معالجة الطعام وتحويله للشكل المناسب للهضم، لذلك من المهم أن تأخذ وقتك لمضغ الطعام جيداً.

7- حاول الالتزام بمواعيد محددة لتناول وجباتك

يعد الحفاظ على تناول الوجبات فى مواعيد محددة أمرًا ضروريًا للغاية لعملية التمثيل الغذائي والهضم، حددّ مواعيد مناسبة لتناول وجبات الإفطار والغداء والعشاء، والتى يمكن أن تساعد ك على منع أو التغلب على العديد من الاضطرابات المرتبطة بنمط الحياة مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري.