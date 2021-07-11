شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفيتامين الذى لا ينتجه الجسم بشكل طبيعى.. وعلامات نقصه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقص التغذية هو حالة في الجسم بسبب عدم كفاية استهلاك المغذيات ونقص نسبتها ، يمكن أن يتأثر الأداء الصحي للجسم بسبب نقص المغذيات وأشهرها فيتامين ب، ويبلغ متوسط ​​الكمية الموصي بها من فيتامين ب12 لدى البالغين هو 2.4 ميكروجرام .

لكل عنصر غذائي في الجسم وظائف ومتطلبات محددة يعتبر الكوبالامين ، المعروف باسم فيتامين ب 12 ، أحد هذه العناصر الغذائية اللازمة لعمل الجسم بشكل صحي لا يساعد الجسم في إنتاجه الطبيعي ، لذلك يتم تلبية متطلباته من خلال الوجبات الغذائية والمكملات الغذائية غالبًا ما تُنصح النساء الحوامل بتوخي الحذر بشأن مستويات فيتامين ب 12 لأن نقصه يمكن أن يؤدي إلى إعاقة نمو الجنين.

نقص فيتامين ب 12 المخاطر والأعراض

يمكن أن تساهم العديد من عوامل الخطر في الإصابة بنقص فيتامين ب 12، قد تشمل بعض الأنواع الشائعة من أنظمة الريجيم النباتيه ، والتهاب المعدة الضموري ، ومرض كرون ، واضطرابات الجهاز المناعي ، وفقر الدم الخبيث ، والتفاعلات الدوائية.

وخز أو تنميل في العضلات

تدهور المهارات الحركية

ضعف الوظيفة المعرفية

لسان ناعم

فقدان البصر

ضيق في التنفس

إعياء

فقدان الشهية

مشاكل الهضم

جلد شاحب

الأعراض الشائعة لنقص فيتامين ب 12:

بعض الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12

سمك السلمون: إذا كنت تبحث عن مصدر جيد لفيتامينات ب وأوميجا 3 ، فإن سمك السلمون هو طعامك المفضل يمكن أن يساعدك سمك السلمون على تلبية متطلباتك اليومية من فيتامين ب 12 ويفيد الصحة العامة للجسم.

البيض: يعد البيض مصدرًا غنيًا بفيتامين B12 والبروتين يوصى بتناول البيض الكامل لأن صفار البيض يحتوي على نسبة أعلى من فيتامين ب 12.

التونة: تعتبر التونة من أكثر الأسماك المتوفرة شيوعًا، فهي مغذية للغاية ومصدر جيد لفيتامين ب 12. يمكن أن يوفر حوالي 100 جرام من التونة المطبوخة 10.9 ميكروجرام من فيتامين ب 12، كما أنه مصدر غني بالبروتين.

الحليب: الحليب ومنتجات الألبان مثل الجبن والزبادي ليست فقط غنية بالكالسيوم ولكنها أيضًا مصدر جيد لفيتامين ب 12، يجب على المرء أن يكون حذرًا لأن منتجات الألبان يمكن أن تؤدي إلى عدم تحمل اللاكتوز لدى بعض الأشخاص.

اللحوم العضوية: تُعرف أيضًا باسم مخلفاتها، مثل هذه الأنواع من اللحوم ، وخاصة الكبد والكلى ، مغذية للغاية ومصدر غني بفيتامين ب 12 ومع ذلك ، يجب أن يبقى المدخول معتدلاً لأن الاستهلاك المفرط قد يكون ضارًا بالصحة.