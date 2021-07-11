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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفيتامين الذى لا ينتجه الجسم بشكل طبيعى.. وعلامات نقصه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نقص التغذية هو حالة في الجسم بسبب عدم كفاية استهلاك المغذيات ونقص نسبتها ، يمكن أن يتأثر الأداء الصحي للجسم بسبب نقص المغذيات وأشهرها فيتامين ب، ويبلغ متوسط الكمية الموصي بها من فيتامين ب12 لدى البالغين هو 2.4 ميكروجرام .
لكل عنصر غذائي في الجسم وظائف ومتطلبات محددة يعتبر الكوبالامين ، المعروف باسم فيتامين ب 12 ، أحد هذه العناصر الغذائية اللازمة لعمل الجسم بشكل صحي لا يساعد الجسم في إنتاجه الطبيعي ، لذلك يتم تلبية متطلباته من خلال الوجبات الغذائية والمكملات الغذائية غالبًا ما تُنصح النساء الحوامل بتوخي الحذر بشأن مستويات فيتامين ب 12 لأن نقصه يمكن أن يؤدي إلى إعاقة نمو الجنين.
نقص فيتامين ب 12 المخاطر والأعراض
يمكن أن تساهم العديد من عوامل الخطر في الإصابة بنقص فيتامين ب 12، قد تشمل بعض الأنواع الشائعة من أنظمة الريجيم النباتيه ، والتهاب المعدة الضموري ، ومرض كرون ، واضطرابات الجهاز المناعي ، وفقر الدم الخبيث ، والتفاعلات الدوائية.الأعراض الشائعة لنقص فيتامين ب 12:
- وخز أو تنميل في العضلات
- تدهور المهارات الحركية
- ضعف الوظيفة المعرفية
- لسان ناعم
- فقدان البصر
- ضيق في التنفس
- إعياء
- فقدان الشهية
- مشاكل الهضم
- جلد شاحب
بعض الأطعمة الغنية بفيتامين ب 12
سمك السلمون: إذا كنت تبحث عن مصدر جيد لفيتامينات ب وأوميجا 3 ، فإن سمك السلمون هو طعامك المفضل يمكن أن يساعدك سمك السلمون على تلبية متطلباتك اليومية من فيتامين ب 12 ويفيد الصحة العامة للجسم.
البيض: يعد البيض مصدرًا غنيًا بفيتامين B12 والبروتين يوصى بتناول البيض الكامل لأن صفار البيض يحتوي على نسبة أعلى من فيتامين ب 12.
التونة: تعتبر التونة من أكثر الأسماك المتوفرة شيوعًا، فهي مغذية للغاية ومصدر جيد لفيتامين ب 12. يمكن أن يوفر حوالي 100 جرام من التونة المطبوخة 10.9 ميكروجرام من فيتامين ب 12، كما أنه مصدر غني بالبروتين.
الحليب: الحليب ومنتجات الألبان مثل الجبن والزبادي ليست فقط غنية بالكالسيوم ولكنها أيضًا مصدر جيد لفيتامين ب 12، يجب على المرء أن يكون حذرًا لأن منتجات الألبان يمكن أن تؤدي إلى عدم تحمل اللاكتوز لدى بعض الأشخاص.
اللحوم العضوية: تُعرف أيضًا باسم مخلفاتها، مثل هذه الأنواع من اللحوم ، وخاصة الكبد والكلى ، مغذية للغاية ومصدر غني بفيتامين ب 12 ومع ذلك ، يجب أن يبقى المدخول معتدلاً لأن الاستهلاك المفرط قد يكون ضارًا بالصحة.