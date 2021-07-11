شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب ارتعاش جفن العين فى الصيف.. أبرزها الحساسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتعاش العين حالة قد تحدث بشكل مفاجئ ولحظي وقد تكون هذه الحركة اللاإرادية قد تكون ضمن أسباب حالة أكثر خطورة مثل إجهاد العين والجفاف، إذا كان الشخص يعاني، فيجب عليك مراجعة أخصائي العيون، في هذا التقرير، سنخبرك عن الأسباب الشائعة ارتعاش الجفن فى الصيف، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

اسباب ارتعاش العين 1- إجهاد العين

أصبح إجهاد العين الرقمي مشكلة شائعة هذه الأيام بسبب الاستخدام المتزايد للشاشات الرقمية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف وما إلى ذلك.



إجهاد العين

2- إعياء

إذا بقيت مستيقظا لساعات أطول وحرمت نفسك من النوم ، فأنت معرض لخطر كبير للإصابة بإرهاق العين الذي يمكن أن يسبب ارتعاشا في العين، إعطاء عينيك الراحة اللازمة أمر لا بد منه، استمر أيضًا في رش الماء في عينيك على فترات منتظمة لإبقائها باردة.



إعياء

3- إجهاد

يؤثر الإجهاد أيضًا على صحة عينيك، يمكن أن يؤثر هذا على الوظائف العصبية وبالتالي يؤدي إلى تقلص العضلات، وبالتالي ، من المهم جدًا تخفيف التوتر بأي من الوسيلتين. يجب أن تأخذ فترات راحة قصيرة بين العمل لإرخاء عينيك.

4- عيون جافة

هذه حالة شائعة في العين ومنتشرة بشكل كبير بين كبار السن وكذلك الأشخاص الذين يتعرضون إلى حد كبير للشاشات الرقمية، أولئك الذين يتناولون أدوية قوية مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الهيستامين معرضون أيضًا لخطر الإصابة بحالة جفاف العين.



عيون جافة