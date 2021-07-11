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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسباب ارتعاش جفن العين فى الصيف.. أبرزها الحساسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ارتعاش العين حالة قد تحدث بشكل مفاجئ ولحظي وقد تكون هذه الحركة اللاإرادية قد تكون ضمن أسباب حالة أكثر خطورة مثل إجهاد العين والجفاف، إذا كان الشخص يعاني، فيجب عليك مراجعة أخصائي العيون، في هذا التقرير، سنخبرك عن الأسباب الشائعة ارتعاش الجفن فى الصيف، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".
اسباب ارتعاش العين 1- إجهاد العين
أصبح إجهاد العين الرقمي مشكلة شائعة هذه الأيام بسبب الاستخدام المتزايد للشاشات الرقمية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف وما إلى ذلك.
إجهاد العين
2- إعياء
إذا بقيت مستيقظا لساعات أطول وحرمت نفسك من النوم ، فأنت معرض لخطر كبير للإصابة بإرهاق العين الذي يمكن أن يسبب ارتعاشا في العين، إعطاء عينيك الراحة اللازمة أمر لا بد منه، استمر أيضًا في رش الماء في عينيك على فترات منتظمة لإبقائها باردة.
إعياء
3- إجهاد
يؤثر الإجهاد أيضًا على صحة عينيك، يمكن أن يؤثر هذا على الوظائف العصبية وبالتالي يؤدي إلى تقلص العضلات، وبالتالي ، من المهم جدًا تخفيف التوتر بأي من الوسيلتين. يجب أن تأخذ فترات راحة قصيرة بين العمل لإرخاء عينيك.
4- عيون جافة
هذه حالة شائعة في العين ومنتشرة بشكل كبير بين كبار السن وكذلك الأشخاص الذين يتعرضون إلى حد كبير للشاشات الرقمية، أولئك الذين يتناولون أدوية قوية مثل مضادات الاكتئاب ومضادات الهيستامين معرضون أيضًا لخطر الإصابة بحالة جفاف العين.
عيون جافة
5- سوء التغذية
إذا كان نظامك الغذائي يفتقر إلى هذا المعدن ، فقد تعاني من تقلصات في العين، يساعد تناول الطعام الجيد ذو القيمة الغذائية العالية في تعزيز صحة العين ودرء مثل هذه المشاكل، يمكنك أيضا طلب مكملات غذائية من أخصائي العيون لمكافحة أوجه القصور.
الحساسية العين
6- الحساسية
إذا كنت تعاني من حساسية تجاه شيء يسبب تورم العين الدامعة وحكة في العين، عندما تقوم بفرك عينيك لتخفيف الحكة ، فقد يؤدي ذلك إلى ارتعاش الجفن. وبالتالي، يجب أن تتحكم في ردود أفعالك التحسسية عن طريق تناول مضادات الهيستامين أو أدوية أخرى للعين يمكن أن تساعد في مكافحة الحساسية.
استهلاك الكافيين
7- استهلاك الكافيين
إذا كنت تستهلك الكثير من الكافيين ، فأنت في خطر من تجربة ارتعاش العين، يعد هذا سببا بارزا لارتعاش العين حيث يؤثر الكافيين على الوظائف العصبية التي يمكن أن تؤدي إلى تقلصات العين، يمكن لتقليل تناول الكافيين بما في ذلك الشاي والقهوة والمشروبات.