شكرا لقرائتكم خبر عن أضرار الإفراط فى تناول المسكنات.. أبرزها تلف الكبد وقرحة المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المسكنات هي الوسيلة التي يلجأ لها الكثيرون للتخلص من الألم والصداع والمشاكل الصحية المختلفة ولكن الإفراط في تناول المسكنات قد يسبب مشاكل ومضاعفات في الجسم، وحسب ما ذكره موقع everydayhealth فأن اضرار المسكنات واستخدامها السئ هي:

1:قد يسبب استخدام كميات كبيرة من المسكنات دون وصفة طبيب لحدوث تليف في الكبد، لذا يجب استشارة الطبيب قبل تناوله.

2:الاكثار في تناول المسكنات تسبب قرحة المعدة والتهابات شديدة تؤثر على صحة الجهاز الهضمى.

3:هناك بعض المواد الموجودة في المسكنات والتي تسبب مشاكل في الكلى واضطرابات .

4:الإمساك الشديد واضطرابات الجهاز الهضمى.

5:الغثيان والقئ قد يكون من أعراض اضطرابات المعدة والجهاز الهضمى.

6:الدوخة الشديدة والنعاس المستمر.

7:الاكتئاب والاضطرابات النفسية .

8:قد يعانى البعض من إدمان المسكنات.

فبدلا من تناول المسكنات دون وصف الطبيب ينصح باستخدام المسكنات الطبيعية لتخفيف الألم ومنها

1:القرنفل يمكن استخدام القرنفل لعلاج كثير من المشاكل الصحية، حيث يخفف الغثيان ويساعد في علاج نزلات البرد، كما أنه فعال في تخفيف ألم الرأس والتهابات المفاصل والاسنان.

2:الزنجبيل، يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والخصائص التي تعمل على تعزيز صحة الجسم وتسكين الألم.

3: البابونج، يعتبر من المهدئات الطبيعية التي تساعد على تعزيز صحة الجسم وتسكين الألم وتجنب الالتهابات.

4:الاهتمام بممارسة التمارين الرياضية وخصوصا تمارين اليوجا فهي تساعد على تعزيز صحة السجم وتهدئة الألم.