شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: نقص الفيتامينات لدى الحوامل يصيب أطفالهم بأمراض عقلية فى المستقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة صادرة، عن جامعة كولورادو الأمريكية، عن وجود علاقة بين نقص الكولين لدى النساء الحوامل، وهو أحد الفيتامينات التي تنتمى من عائلة فيتامين B، الذى يعتبر من الفيتامينات الغذائية التي يحتاجها الدماغ والجهاز العصبى، وزيادة خطر حدوث مشكلات في النمو والسلوك التي يمكن أن تتطور إلى مرض عقلي في وقت لاحق من حياة أطفالهم.

وقال الباحثون، إن فيتامين الكولين الذى يعتبر من الفيتامينات الغذائية الاساسية الذى يفرزه الكبد بكميات صغيرة الذي يساعد في تكوين الأغشية التي تحيط بخلايا الجسم، وتوصلت الدراسة إلى حقيقة هذه العلاقة بعد فحص استمر أكثر من 20 عاما، لفهم عوامل خطر الإصابة بالفصام في الرحم، ومدى آثار نقص هذا الفيتامين على النمو العصبى قبل الولادة.

والكولين من العناصر الغذائية الأساسية التي يمكن العثور عليها في الأطعمة مثل الحليب واللحوم الحمراء والبيض، التي تظهر أنه هام للنمو العصبى للجنين، بما في ذلك تطوير الدوائر العصبية المثبطة في الدماغ، والتي تظهر لدى الأطفال المصابين بالفصام.

وأجرى الباحثون تجربة سريرية حيث تم تزويد النساء الحوامل بنوع معين من الكولين، ثم راقبوا أطفالهم حتى سن الرابعة، وأظهرت نتائج التجربة أن الأمهات اللائي لديهن مستويات منخفضة من الكولين خلال الأشهر الثلاثة الثانية من الحمل أنجبن أطفالًا لديهم درجات نمو عصبي أقل من غيرهم، والتي يمكن أن تكون علامة على مرض عقلي أو مشاكل سلوكية لاحقة.

وركزت الدراسة أن تناول مكملات الكولين يمكن أن يساعد في الوقاية من انفصام الشخصية، حيث استهدف الباحثون مراقبة بعض المؤشرات المبكرة للمرض التي قد تظهر في مرحلة العشرينات، حيث تم مراقبة هؤلاء الأطفال لمدة 20 عاما لمعرفة إذا كانوا يعانون من مشاكل في الانتباه أو الانسحاب أو العدوانية ، والتي يمكن أن تكون مؤشرات ليس فقط لمرض انفصام الشخصية ولكن أيضًا على مشكلات عقلية أخرى.