شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى تكيسات المبايض وما تأثيراتها على المرأة؟.. تعرفى على الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكيسات المبايض واحدة من أبرز المشاكل التي تعانى منها السيدات وهى عبارة عن أكياس مملؤة بالسوائل في المبيض أو على سطحه، فلدى النساء مبيضان كل منهما بحجم وشكل اللوز على كل جانب من الرحم البويضات ، التي تنمو وتنضج في المبايض و يتم إطلاقها في دورات شهرية خلال سنوات الإنجاب، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic تعاني العديد من النساء من تكيسات المبيض في وقت ما، و معظم تكيسات المبيض تسبب القليل من الانزعاج أو لا تسبب أي إزعاج وهي غير ضارة و الغالبية منها تختفي دون علاج في غضون بضعة أشهر.

ومع ذلك يمكن أن تسبب تكيسات المبيض أعراضًا خطيرة ومن أعراضها:

1:ألم الحوض ، وهو ألم خفيف أو حاد في أسفل البطن على جانب الكيس.

2:امتلاء أو ثقل في بطنك.

3:الانتفاخ.

4:ألم مفاجئ وشديد في البطن أو الحوض.

5:ألم مصحوب بحمى أو قيء.

عادةً ما ينمو مبيضكِ هياكل شبيهة بالكيسات تسمى بصيلات كل شهر، و تنتج الجريبات هرموني الإستروجين والبروجسترون وتطلق البويضة عند الإباضة، إذا استمرت الجريبات الشهرية الطبيعية في النمو، فإنها تعرف باسم كيس وظيفي، و هناك نوعان من الخراجات الوظيفية:

1:كيس مسامي، في منتصف الدورة الشهرية ، تخرج البويضة من جريبها وتنتقل عبر قناة فالوب، و يبدأ الكيس الجريبي عندما لا يتمزق الجريب أو يطلق البويضة ، ولكنه يستمر في النمو.

2:كيس الجسم الأصفر، عندما يطلق الجريب بيضته ، يبدأ في إنتاج هرمون الاستروجين والبروجسترون للحمل، و يسمى هذا الجريب الآن الجسم الأصفر في بعض الأحيان ، يتراكم السائل داخل الجريب ، مما يتسبب في نمو الجسم الأصفر إلى كيس.

3:عادة ما تكون الأكياس الوظيفية غير ضارة ونادرًا ما تسبب الألم ، وغالبًا ما تختفي من تلقاء نفسها خلال دورتين أو ثلاث دورات شهرية.

الخراجات الأخرى

تشمل أنواع التكيسات غير المرتبطة بالوظيفة الطبيعية لدورة الطمث ما يلي:

-أكياس جلدية تسمى أيضًا التراتومة ، ويمكن أن تحتوي على أنسجة ، مثل الشعر أو الجلد أو الأسنان ، لأنها تتكون من خلايا جنينية. نادرا ما تكون سرطانية.

-أورام المثانة، تتطور هذه على سطح المبيض وقد تمتلئ بمادة مائية أو مخاطية.

-أورام بطانة الرحم،تتطور هذه نتيجة لحالة تنمو فيها خلايا بطانة الرحم خارج الرحم (الانتباذ البطاني الرحمي) يمكن أن تلتصق بعض الأنسجة بالمبيض وتشكل نموًا.

-يمكن أن تصبح الأكياس الجلدانية والأورام الغدية الكيسية كبيرة ، مما يؤدي إلى خروج المبيض من موضعه، و هذا يزيد من فرصة حدوث التواء مؤلم في المبيض ، يسمى التواء المبيض قد يؤدي التواء المبيض أيضًا إلى انخفاض أو وقف تدفق الدم إلى المبيض.

-عدوى شديدة في الحوض إذا انتشرت العدوى إلى المبايض، فقد تتسبب في حدوث تكيسات.

على الرغم من عدم وجود طريقة للوقاية من تكيسات المبيض ، فإن فحوصات الحوض المنتظمة تساعد في ضمان تشخيص التغييرات في المبايض في أقرب وقت ممكن، كوني متيقظة للتغييرات في دورتك الشهرية ، بما في ذلك أعراض الدورة الشهرية غير العادية ، خاصة تلك التي تستمر لأكثر من بضع دورات.