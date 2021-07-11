شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الأملاح والإكزيما أبرز أسباب تورم الأصابع.. اعرف ليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعانى الكثير من كبار السن وأحيانا من الشباب من تورم فى أصابع الأرجل وإحمرار يظهر فجأة فى بعض الأحيان، ويظهر عند تناول أدوية لا يتقبلها الجسم فى أحيان أخرى، ولكن تشخيص وعلاج الحالة يرجع إلى الطبيب المختص لها للكشف عن السبب قبل منح الدواء لمعرفة أى أنواع الالتهاب الموجودة من الجلد أو العظام .

وذكر موقع "health line" أن تورم الأصابع له أسباب كثيرة جدا ومنها:

1 أسباب جلدية مثل الأكزيما والحساسية .

2 الأملاح الزائدة فى الجسم والتى تظهر نتائجها على الاصابع .

3 وجود دوالى فى الساقين ما يسبب تورما وإحمرارا فى الأصابع .

4 -التعرض لالتهاب عظام الأطراف لفترة زمنية طويلة يسبب الاحمرار .

وذكر التقرير أن المريض فى هذة الحالات ينصح بالعرض على أخصائى الجلدية أو الباطنة بعد إجراء تحاليل صورة دم، وسرعة ترسيب، وتحليل حامض بوليك بالدم .

وأكد أن المريض فى هذه الحالة عادة ما يتناول أدوية مضادة للحساسية من خلال الدهان الموضعى على مكان الاحمرار ، كما نصح المريض بعدم تناول الشطة ، والفلفل الحادق ، أو التوابل ، مع شرب المياه كثيرا ، لمحاولة تخفيف الأملاح الموجودة فى الدم.

وجاء في التقرير أن ظهور التورم واحمرار الأصابع يمكن أن يقع بسبب البرد الشديد الذى يؤدى إلى انقباض الأوعية الدموية وعدم وصول الدم إلى الجلد وحدوث جفاف، وفى هذه الحالة تبدأ الخلايا فى إفراز مادة الهيستامين مما يجعل الشخص يشعر بالحساسية، وعلاج هذه الحالة الوحيد الأقراص الدوائية.