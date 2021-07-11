شكرا لقرائتكم خبر عن نخر العظام مضاعفات جديدة لكورونا بعد الفطر الأسود تظهر بالهند.. اعرف كل شيء عنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جلب تفشي فيروس كورونا في الهند معه مجموعة من المشاكل الصحية غير المتوقعة، وربما كان أبرزها انتشار الإصابة بالفطريات المخاطية المعروف أكثر باسم الفطريات السوداء ولكن الآن، تم تشخيص ثلاثة مرضى تم شفاؤهم من كورونا في مدينة مومباي الهندية بحالة أخرى خطيرة بنفس القدر تُعرف باسم نخر الأوعية الدموية (AVN) أو موت العظام.

ووفقا لتقرير لموقع time now news أنه تم اكتشاف حاله موت العظام في أحد المرضى الذين يبلغون من العمر 36 عامًا على مدى شهرين بعد تشخيص إصابتهم بـفيروس كورونا تم تشخيص حالة الاثنين الآخرين، 39 و37 عامًا، بالحالة 57 و55 يومًا بعد إصابتهما بـفيروس كورونا، على التوالي.



نخر العظام

ما هو النخر العظمى؟

تصف Mayo Clinic النخر اللاوعائي بأنه موت أنسجة العظام بسبب نقص إمدادات الدم، يُطلق عليه أيضًا النخر العظمي، ويمكن أن يؤدي إلى كسور صغيرة في العظام وانهيار العظم في نهاية المطاف.

توجد الحالة في الغالب في مفصل الورك وقد تؤدي إلى كسور صغيرة في العظام، وقد يتسبب أيضًا في فقدان العظام، مما يؤدي إلى التهاب المفاصل المؤلم، عادة توجد الحالة بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عامًا.



العظام

خلال المراحل المبكرة من الإصابة، قد لا يعاني الأشخاص من أي أعراض بخلاف الألم والتصلب في المفاصل، ومع ذلك، إذا تركت دون علاج، يمكن أن يصبح الألم الخفيف شديدًا تدريجيًا، يُنصح أيضًا الأفراد الذين يعانون من ألم في مناطق الفخذ أو الفخذ أو الأرداف بالتماس العناية الطبية، لأن هذا قد يكون أحد أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي في الورك، بصرف النظر عن الورك، قد يكون الكتف واليد والقدم والركبة أيضًا عرضة لهذه الحالة.