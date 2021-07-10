صحة ورشاقة

الاتحاد الأوروبي يحقق هدفه المتمثل في امتلاك كمية من اللقاحات المضادة لكورونا

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محمد الفلاح - السبت 10 يوليه 2021

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، السبت، إن الاتحاد الأوروبي حقق هدفه المتمثل في امتلاك كمية من اللقاحات المضادة لكورونا تكفي لتطعيم 70% من السكان البالغين.

 

وتتحمل حكومات الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد مسؤولية إعطاء اللقاحات لمواطنيها، وبعضها يتقدم بسرعة أكبر من البعض الآخر.

 

لكن فون دير لايين أكدت أن "الاتحاد الأوروبي أوفى بوعده".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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